Alibaba-Rivale zerschmettert Erwartungen: Startet jetzt die große Rallye?

Mit Gaming-Titel NetEase, dem Social-Media-Anbieter Weibo und E-Commere-Riese JD.com, der Nummer 2 in China hinter dem Platzhirschen Alibaba, legten am Donnerstag gleich drei weitere chinesische Unternehmen ihre Bilanzen vor. Vor allem JD.com konnte mit einem überraschend starken Wachstum, dem höchsten seit vier Jahren, glänzen.

Neue Wachstumsstrategie beginnt sich auszuzahlen

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 22,4 Prozent auf 49,8 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnte JD.com die Erwartungen regelrecht pulverisieren und lieferte ein Ergebnis um 3,1 Milliarden US-Dollar über der Konsensprognose. Zuletzt wuchs JD.Com im vierten Quartal 2021 mit einem Plus von 26,3 Prozent vergleichbar stark.

Dabei zahlten sich vor allem neue Geschäftstätigkeiten aus, in denen sich der Konzern um 198,8 Prozent auf 13,85 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden US-Dollar) steigerte. Dazu gehören, wie im Rahmen der neuen Wachstumsstrategie angekündigt, auch Lieferservices für Lebensmittel und warme Speisen, wo das Unternehmen auf sein weitverzweigtes Logistik-Netzwerk zurückgreifen kann.

Doch auch im Kerngeschäft lief es überzeugend. Die E-Commerce-Sparte steigerte sich um 20,6 Prozent auf 310,1 Milliarden Yuan (43,4 Milliarden US-Dollar), die Logistiktochter verbesserte ihre Erlöse um 16,6 Prozent auf 51,6 Milliarden Yuan (7,2 Milliarden US-Dollar).

Hohe Marketingausgaben schrumpfen den Gewinn

Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie (beziehungsweise für das Listing an der Technologiebörse NASDAQ pro ADR) lieferte JD.com ein starkes Ergebnis. Hier konnten die Erwartungen von 0,49 US-Dollar um 20 Cent übertroffen werden. Damit erzielte das Unternehmen jedoch geringere Gewinne als noch im Vorjahr, als der je Anteil erzielte Ertrag bei 1,31 US-Dollar gelegen hatte.

Der Grund hierfür sind deutlich höhere Betriebs- und Investitionskosten, insbesondere für Marketing-Maßnahmen (+127,6 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar), im Rahmen der Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Unter dem Strich erwirtschaftete JD.com einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 862 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es mit 1,74 Milliarden US-Dollar noch beinahe mehr als doppelt so viel. Auch der freie Cashflow entwickelte sich rückläufig, bietet mit knapp 3,1 Milliarden US-Dollar aber keinen Anlass zur Klage.

Riesige Finanzreserven garantieren Aktienrückkäufe und Dividende

Damit stehen JD.com mehr als 31,0 Milliarden US-Dollar in bar und kurzfristigen Anlagen zur Verfügung – eine gewaltige Finanzreserve. Hiervon wurden im abgelaufenen Quartal 1,5 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe verausgabt, womit dem Unternehmen weitere 3,5 Milliarden US-Dollar an für bereits bewilligten Buyback-Budget zur Verfügung stehen.

Auch für die Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar pro ADR stehen mehr als ausreichend MIttel zur Verfügung. Die Jahresausschüttung von insgesamt 1,00 US-Dollar ergibt auf Basis des Schlusskurses von gestern eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent.

Aktie bislang noch ohne Reaktion ...

In der US-Vorbörse entfachte das starke Umsatzwachstum angesichts der hohen, dafür in Kauf genommenen Kosten noch keine Euphorie. Die Aktie legte um etwa 1,0 Prozent zu. Sollte es am Donnerstag dabei bleiben, hält die Underperformance von JD.com an. Gegenüber dem Jahreswechsel beträgt das Minus etwa 5,0 Prozent.

Nichtsdestotrotz setzten zuletzt erste technische Verbesserungen im Chart der Aktie ein, die schon bald für eine Trendwende und kräftige Kursgewinne sorgen könnten. Hierfür haben die am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen einen weiteren Anlass geliefert.

Fazit: ... umso besser für Anlegerinnen und Anleger!

Der hauptsächliche Grund, sich hier als Anlegerin oder Anleger zu engagieren, ist die günstige Bewertung. Für das laufende Geschäftsjahr ist JD.com mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4 bewertet, was um 22,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Auch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis sowie dem Verhältnis aus Unternehmenswert zum EBITDA (EV/EBITDA) schneidet JD.com mit 6,3 und 5,8 hervorragend und um fast die Hälfte unter seiner Peer-Group ab. Das Bewertungssystem der Börseninformatiosnplattform SeekingAlpha verleiht JD.com insgesamt eine 1 Plus.

Wenn sich die Aktie nach den Zahlen auch weiterhin unbewegt zeigen sollte, umso besser für Anlegerinnen und Anleger: So bleibt mehr Zeit, sie günstig einzusammeln!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion