IT-Dienstleister Adesso überrascht mit starkem Quartal - Kursfeuerwerk

NormanBates1 schrieb 17.01.25, 13:02

Quelle Tenbagger-Depot

Autor Andreas Haslinger

Adesso [ADN1 | WKN A0Z23Q | ISIN DE000A0Z23Q5]



Ich bin zuversichtlich, dass die Aktie von Adesso inzwischen ihren Boden gefunden hat und in den kommenden zwei Jahren wieder zu ihren alten Hochs zurückfinden wird. Denn um Deutschland zukunftsfähig zu machen und das Wachstum anzuschieben, muss die nächste Regierung für Digitalisierung bei der öffentlichen Hand sorgen.



Eine Ifo-Studie zeigt, dass ein Digitalisierungsschub in der öffentlichen Verwaltung, das reale BIP pro Kopf bei unverändertem Bürokratieaufwand um 2,7 % steigern könnte. Notwendig sei eine Digitalisierung auf das Niveau von Dänemark, wo die digitale Kommunikation mit Behörden verpflichtend ist. Dort laufen Bürgeranmeldungen oder Steuererklärungen komplett digital ab.



Digitalisierung kann dazu beitragen, bürokratische Prozesse effizienter zu gestalten und dadurch Wirtschaftswachstum zu generieren, wobei die neuen technologischen Entwicklungen innovative Wege der Kommunikation und der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Institutionen untereinander sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern schaffen.



Adesso hat inzwischen mehr als 650 Projekte innerhalb der öffentlichen Verwaltung erfolgreich abgeschlossen und hat neben der Digitalisierung von öffentlichen Institutionen auch umfangreiche Erfahrungen im Bereich der IT-Modernisierung, weshalb Adesso gut positioniert ist, wenn es in Deutschland zu einem Digitalisierungsschub kommen sollte.



Als Arbeitgeber ist Adesso beliebt. Das Unternehmen wurde am 16. Januar vom Top Employers Institute mit dem Siegel "Top Employer 2025 in Deutschland" ausgezeichnet. Damit zählt Adesso zu den besten Arbeitgebern der deutschen IT-Branche.



Hochstufung durch Hauck Aufhäuser



Am 16. Januar haben zudem die Analysten von Hauck Aufhäuser die Aktie von Adesso auf "Kaufen" gestuft und das Kursziel auf 103 Euro festgelegt. Der Grund ist in den zuletzt gemacht Aussagen des Managements zu finden, die von Optimismus in einer konjunkturell schwierigen Zeit sorgen. So hat man das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2026 eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 % zu erreichen, nach zuletzt 6 %. Das Management bezeichnete dies als "hoch wahrscheinlich".



Daneben bedeuteten mehr Arbeitstage, mehr Gewinn. "Der Einfluss der Zahl der Arbeitstage auf das operative Ergebnis sei immens", so das Analystenhaus. Hauck Aufhäuser geht davon aus, dass jeder Arbeitstag etwa 4 Mio. Euro mehr an EBIT bringen dürfte, und das ist schon ein sehr starker Effekt.



Generative KI als zukünftiger Geschäftstreiber



Die Künstliche Intelligenz nimmt bei Adesso überdies einen immer stärkeren Platz ein. So hat das Unternehmen im Herbst letzten Jahres darüber informiert, dass man bereits im August das für 2024 gesteckte Umsatzziel im Geschäft mit generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) erreicht habe.



Über 100 solcher Projekte wurden bis August bereits abgeschlossen. Für das Jahr 2025 rechnet Adesso mit einer weiter stark steigenden Nachfrage nach GenAI-Lösungen und strebt eine Verdoppelung der bisherigen Umsatzmarke an.



Unter anderem kommt bei den Kunden der europäischen Finanzbranche inzwischen die DORA.KI von Adesso sehr gut an.



Die europäische Verordnung DORA (Digital Operational Resilience Act) verpflichtet alle EU-Finanzunternehmen, ihre Informations- und Kommunikationsdienstleister sowie deren Sub-Dienstleister zu analysieren und strukturiert zu erfassen. Das aber erfordert enorme Kapazitäten und ist sehr teuer.



Mit dem Analyse-Tool DORA.KI wird es jedoch möglich, alle bestehenden Verträge kontinuierlich zu analysieren, womit sichergestellt wird, dass ein Unternehmen alle DORA-Anforderungen erfüllen kann, ohne massiv eigene Kapazitäten aufzubauen.



Abschließende Überlegung



Die Marge dürfte bei Adesso in diesem Jahr und vor allem im Jahr 2026 deutlich anziehen, da es mehr Arbeitstage gibt. Zudem kommt man mit generativen KI-Projekten in Schwung. Das EPS soll sich in diesem Jahr um 80 % nach oben schrauben. Die Aktie ist mit einem KUV von 0,4 nicht teuer, wobei das KGV jetzt zügig auf unter 15 sinken sollte. Die Aktie nähert sich nun erneut dem Bereich von 100 Euro. Wird diese Marke überschritten, kann von einer abgeschlossenen Bodenbildung gesprochen werden.