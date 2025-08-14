    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    ROUNDUP

    IT-Dienstleister Adesso überrascht mit starkem Quartal - Kursfeuerwerk

    • Adesso verzeichnet starkes Q2 durch Digitalisierung.
    • Umsatz stieg um 13% auf 356 Millionen Euro.
    • Prognose für 2023 bleibt bei 1,35-1,45 Mrd. Euro.
    DORTMUND (dpa-AFX) - Eine gute Nachfrage im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat Adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Umsatz und operatives Ergebnis des IT-Dienstleisters stiegen stärker als von Analysten erwartet. Das Management um Vorstandschef Mark Lohweber bestätigte seine Ziele für das Jahr - in der zweiten Hälfte sei mit einem weiteren Anstieg der Profitabilität zu rechnen. Zusätzliche Impulse aus dem Investitionspaket der Bundesregierung erwartet das Management nun allerdings nicht mehr vor dem Jahresende. Die Börse reagierte nach den Nachrichten vom Donnerstag dennoch begeistert.

    Die im Kleinwerteindex SDax notierten Papiere schnellten um fast ein Fünftel hoch, nachdem ihr Kurs am Vortag im Verlauf noch auf das tiefste Niveau seit November gerutscht war. Um die Mittagszeit betrug das Plus zuletzt noch 16,6 Prozent auf 85,70 Euro. Auf Jahressicht steht die Aktie dank der aktuellen starken Kursgewinne lediglich noch moderat im Minus.

    Andreas Wolf von Warburg Research und Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies hoben in ersten Kommentaren das starke Umsatzwachstum von Adesso hervor. Zudem habe sich die Profitabilität verbessert.

    Das operative Ergebnis schoss im zweiten Quartal - auch dank gestiegener Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft - mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch, wie Adesso in Dortmund mitteilte. Auch weil das Unternehmen bei den Einstellungen von Personal und anderen Kosten auf die Bremse drückte, stieg die entsprechende operative Marge von 3,2 auf 5,4 Prozent.

    Unter dem Strich stand zwar ein Verlust, Adesso konnte diesen aber von 6,6 auf 1,9 Millionen Euro verringern. Der Umsatz war zugleich in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 Prozent auf gut 356 Millionen Euro geklettert. Ein reges Interesse verzeichnete der Konzern im Quartal vor allem aus dem Gesundheitssektor und der Energiebranche. Hingegen bekam Adesso die Schwäche der Autobranche zu spüren; zudem verlief den Angaben zufolge die erhoffte Erholung im Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern noch schleppend.

    Insgesamt sieht sich Adesso im Aufwind. "Das erreichte Umsatzwachstum sowie erkennbare Fortschritte bei der Profitabilität stimmen grundsätzlich positiv", resümierte der Vorstand. "Die Geschäftsentwicklung entspricht im ersten Halbjahr dem erwarteten Verlauf und bietet hinsichtlich der Auslastung für das zweite Halbjahr weiterhin Potenzial." Dabei rechne Adesso auch aufgrund von sieben zusätzlichen Arbeitstagen gegenüber der ersten Jahreshälfte sowie weiteren Lizenzabschlüssen mit einem deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr.

    Der bestätigten Prognose zufolge peilt Adesso damit weiterhin einen Anstieg des Jahreserlöses auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll 2025 bei 105 bis 125 Millionen Euro herauskommen - nach gut 98 Millionen Euro im vergangenen Jahr./tav/stw/stk

    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 17.177 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -6,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 557,65 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +9,95 %/+85,19 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
