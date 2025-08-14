ROUNDUP
IT-Dienstleister Adesso überrascht mit starkem Quartal - Kursfeuerwerk
- Adesso verzeichnet starkes Q2 durch Digitalisierung.
- Umsatz stieg um 13% auf 356 Millionen Euro.
- Prognose für 2023 bleibt bei 1,35-1,45 Mrd. Euro.
DORTMUND (dpa-AFX) - Eine gute Nachfrage im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat Adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Umsatz und operatives Ergebnis des IT-Dienstleisters stiegen stärker als von Analysten erwartet. Das Management um Vorstandschef Mark Lohweber bestätigte seine Ziele für das Jahr - in der zweiten Hälfte sei mit einem weiteren Anstieg der Profitabilität zu rechnen. Zusätzliche Impulse aus dem Investitionspaket der Bundesregierung erwartet das Management nun allerdings nicht mehr vor dem Jahresende. Die Börse reagierte nach den Nachrichten vom Donnerstag dennoch begeistert.
Die im Kleinwerteindex SDax notierten Papiere schnellten um fast ein Fünftel hoch, nachdem ihr Kurs am Vortag im Verlauf noch auf das tiefste Niveau seit November gerutscht war. Um die Mittagszeit betrug das Plus zuletzt noch 16,6 Prozent auf 85,70 Euro. Auf Jahressicht steht die Aktie dank der aktuellen starken Kursgewinne lediglich noch moderat im Minus.
Andreas Wolf von Warburg Research und Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies hoben in ersten Kommentaren das starke Umsatzwachstum von Adesso hervor. Zudem habe sich die Profitabilität verbessert.
Das operative Ergebnis schoss im zweiten Quartal - auch dank gestiegener Lizenzeinnahmen im Produktgeschäft - mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch, wie Adesso in Dortmund mitteilte. Auch weil das Unternehmen bei den Einstellungen von Personal und anderen Kosten auf die Bremse drückte, stieg die entsprechende operative Marge von 3,2 auf 5,4 Prozent.
Unter dem Strich stand zwar ein Verlust, Adesso konnte diesen aber von 6,6 auf 1,9 Millionen Euro verringern. Der Umsatz war zugleich in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 Prozent auf gut 356 Millionen Euro geklettert. Ein reges Interesse verzeichnete der Konzern im Quartal vor allem aus dem Gesundheitssektor und der Energiebranche. Hingegen bekam Adesso die Schwäche der Autobranche zu spüren; zudem verlief den Angaben zufolge die erhoffte Erholung im Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern noch schleppend.
Insgesamt sieht sich Adesso im Aufwind. "Das erreichte Umsatzwachstum sowie erkennbare Fortschritte bei der Profitabilität stimmen grundsätzlich positiv", resümierte der Vorstand. "Die Geschäftsentwicklung entspricht im ersten Halbjahr dem erwarteten Verlauf und bietet hinsichtlich der Auslastung für das zweite Halbjahr weiterhin Potenzial." Dabei rechne Adesso auch aufgrund von sieben zusätzlichen Arbeitstagen gegenüber der ersten Jahreshälfte sowie weiteren Lizenzabschlüssen mit einem deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr.
Der bestätigten Prognose zufolge peilt Adesso damit weiterhin einen Anstieg des Jahreserlöses auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll 2025 bei 105 bis 125 Millionen Euro herauskommen - nach gut 98 Millionen Euro im vergangenen Jahr./tav/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 17.177 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -6,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %.
Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 557,65 Mio..
adesso zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +9,95 %/+85,19 % bedeutet.
Autor Andreas Haslinger
Adesso [ADN1 | WKN A0Z23Q | ISIN DE000A0Z23Q5]
Ich bin zuversichtlich, dass die Aktie von Adesso inzwischen ihren Boden gefunden hat und in den kommenden zwei Jahren wieder zu ihren alten Hochs zurückfinden wird. Denn um Deutschland zukunftsfähig zu machen und das Wachstum anzuschieben, muss die nächste Regierung für Digitalisierung bei der öffentlichen Hand sorgen.
Eine Ifo-Studie zeigt, dass ein Digitalisierungsschub in der öffentlichen Verwaltung, das reale BIP pro Kopf bei unverändertem Bürokratieaufwand um 2,7 % steigern könnte. Notwendig sei eine Digitalisierung auf das Niveau von Dänemark, wo die digitale Kommunikation mit Behörden verpflichtend ist. Dort laufen Bürgeranmeldungen oder Steuererklärungen komplett digital ab.
Digitalisierung kann dazu beitragen, bürokratische Prozesse effizienter zu gestalten und dadurch Wirtschaftswachstum zu generieren, wobei die neuen technologischen Entwicklungen innovative Wege der Kommunikation und der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Institutionen untereinander sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern schaffen.
Adesso hat inzwischen mehr als 650 Projekte innerhalb der öffentlichen Verwaltung erfolgreich abgeschlossen und hat neben der Digitalisierung von öffentlichen Institutionen auch umfangreiche Erfahrungen im Bereich der IT-Modernisierung, weshalb Adesso gut positioniert ist, wenn es in Deutschland zu einem Digitalisierungsschub kommen sollte.
Als Arbeitgeber ist Adesso beliebt. Das Unternehmen wurde am 16. Januar vom Top Employers Institute mit dem Siegel "Top Employer 2025 in Deutschland" ausgezeichnet. Damit zählt Adesso zu den besten Arbeitgebern der deutschen IT-Branche.
Hochstufung durch Hauck Aufhäuser
Am 16. Januar haben zudem die Analysten von Hauck Aufhäuser die Aktie von Adesso auf "Kaufen" gestuft und das Kursziel auf 103 Euro festgelegt. Der Grund ist in den zuletzt gemacht Aussagen des Managements zu finden, die von Optimismus in einer konjunkturell schwierigen Zeit sorgen. So hat man das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2026 eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 % zu erreichen, nach zuletzt 6 %. Das Management bezeichnete dies als "hoch wahrscheinlich".
Daneben bedeuteten mehr Arbeitstage, mehr Gewinn. "Der Einfluss der Zahl der Arbeitstage auf das operative Ergebnis sei immens", so das Analystenhaus. Hauck Aufhäuser geht davon aus, dass jeder Arbeitstag etwa 4 Mio. Euro mehr an EBIT bringen dürfte, und das ist schon ein sehr starker Effekt.
Generative KI als zukünftiger Geschäftstreiber
Die Künstliche Intelligenz nimmt bei Adesso überdies einen immer stärkeren Platz ein. So hat das Unternehmen im Herbst letzten Jahres darüber informiert, dass man bereits im August das für 2024 gesteckte Umsatzziel im Geschäft mit generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) erreicht habe.
Über 100 solcher Projekte wurden bis August bereits abgeschlossen. Für das Jahr 2025 rechnet Adesso mit einer weiter stark steigenden Nachfrage nach GenAI-Lösungen und strebt eine Verdoppelung der bisherigen Umsatzmarke an.
Unter anderem kommt bei den Kunden der europäischen Finanzbranche inzwischen die DORA.KI von Adesso sehr gut an.
Die europäische Verordnung DORA (Digital Operational Resilience Act) verpflichtet alle EU-Finanzunternehmen, ihre Informations- und Kommunikationsdienstleister sowie deren Sub-Dienstleister zu analysieren und strukturiert zu erfassen. Das aber erfordert enorme Kapazitäten und ist sehr teuer.
Mit dem Analyse-Tool DORA.KI wird es jedoch möglich, alle bestehenden Verträge kontinuierlich zu analysieren, womit sichergestellt wird, dass ein Unternehmen alle DORA-Anforderungen erfüllen kann, ohne massiv eigene Kapazitäten aufzubauen.
Abschließende Überlegung
Die Marge dürfte bei Adesso in diesem Jahr und vor allem im Jahr 2026 deutlich anziehen, da es mehr Arbeitstage gibt. Zudem kommt man mit generativen KI-Projekten in Schwung. Das EPS soll sich in diesem Jahr um 80 % nach oben schrauben. Die Aktie ist mit einem KUV von 0,4 nicht teuer, wobei das KGV jetzt zügig auf unter 15 sinken sollte. Die Aktie nähert sich nun erneut dem Bereich von 100 Euro. Wird diese Marke überschritten, kann von einer abgeschlossenen Bodenbildung gesprochen werden.
