Der Pavillon, in dem sich die Slowakei befindet, hat mehr als 2 Millionen Besucher angezogen

Das vollgepackte Programm lief den ganzen 9. August hindurch und bot eine bunte Palette von Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen von Teilnehmern. Der Vormittag gehörte den Kindern, das Nachmittagsprogramm konzentrierte sich auf das Wissen. Das interaktive Quiz testete das Wissen über die Slowakei, von sportlichen Erfolgen über kulturelle Traditionen bis hin zu wichtigen Exportindustrien. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer testeten also nicht nur ihr Wissen, sondern viele erfuhren während des Spiels auch interessante neue Fakten über das Land im Herzen Europas.

BRATISLAVA, Slowakei, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- Die Weltausstellung in der japanischen Stadt Osaka hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Pavillon Commons-C, in dem auch die slowakische Ausstellung untergebracht ist, begrüßte seinen zweimillionsten Besucher aus aller Welt. Der ganze Tag war also geprägt von der Feier des erreichten Rekords, aber auch von Freude, interaktiven Erfahrungen und internationaler Zusammenarbeit - und die Slowakei gehörte zu den aktivsten Teilnehmern des Programms.

"Mit diesem Fest haben wir erneut gezeigt, dass die Slowakei mit Ideen, Spielfreude und einem offenen Herzen dabei sein kann. Wir freuen uns, dass die Menschen auch in einem großen internationalen Format wie der Weltausstellung ein Stück Slowakei mitgenommen haben - in Form von Erfahrungen, Lächeln und Wissen", bewertet Michaela Kovačičová, Generalkommissarin für die Teilnahme der Slowakei an der EXPO Osaka 2025.

Während der Feierlichkeiten war die slowakische Ausstellung sehr gut besucht und wurde vom Publikum aufmerksam verfolgt. Interaktive Elemente, wie ein pexeso-Memory-Spiel zum Thema slowakische Burgen, ziehen täglich etwa 1 500 Spieler an. Die Besucher interessierten sich auch für die auffallende Optik - vor allem das Tor mit traditionellen slowakischen Stickereien und Mustern - und das reichhaltige Angebot an Exponaten, von Ostereiern und Keramik bis hin zu modernen Technologieprodukten. Auch die slowakische Briefmarke, die von vielen als eine der schönsten der gesamten EXPO bezeichnet wurde, kam bei den Besuchern besonders gut an, so dass die slowakische Exposition von den Besuchern eine inoffizielle Auszeichnung erhielt.

Die Besucher schätzten auch die persönliche Betreuung durch das slowakische Team sehr. Japanisch sprechende Gastgeber ermöglichen tiefere Gespräche und einen kulturellen Austausch während des täglichen Kontakts, den die japanischen Besucher durch freundliche Gesten, kleine Geschenke, Origami oder handgemalte Porträts aktiv zu schätzen wissen.

