WARBURG RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach gekürzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Chemiekonzern restrukturiere weiter mit der Schließung von Standorten, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen seien derweil etwa wie erwartet ausgefallen, der Jahresausblick aber gesenkt worden./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 23,50EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:17 Uhr) gehandelt.
