WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese belegten eine Schwäche im Geschäft des Fotodienstleisters mit Unternehmen im Online-Druck, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht seien die Perspektiven aber attraktiv./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 97,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
