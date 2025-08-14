    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung
    WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese belegten eine Schwäche im Geschäft des Fotodienstleisters mit Unternehmen im Online-Druck, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht seien die Perspektiven aber attraktiv./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 97,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Thilo Kleibauer
    Analysiertes Unternehmen: CEWE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
