WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese belegten eine Schwäche im Geschäft des Fotodienstleisters mit Unternehmen im Online-Druck, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht seien die Perspektiven aber attraktiv./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 97,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Thilo Kleibauer

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

