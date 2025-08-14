    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bitcoin und Ethereum

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krypto-Schwergewichte auf Rekordjagd

    Stuttgart (ots) - Neben dem heute erreichten Euro-Allzeithoch von Bitcoin
    (105.972,00 EUR, 14.08.2025) rückt zusätzlich der zweite Big Player unter den
    Kryptowährungen ins Rampenlicht: auch Ethereum hat einen neuen Rekordstand im
    Visier. Bitcoin wird zwar häufig als Synonym für den gesamten Kryptomarkt
    wahrgenommen, aber es lohnt sich ein differenzierter Blick: Bitcoin und Ethereum
    verfolgen unterschiedliche Ansätze und tragen jeweils auf ihre Weise zur Dynamik
    des Marktes bei.

    " Das Wechselspiel zwischen Bitcoin und Ethereum ist ein zentraler Motor für
    Innovation und Aufmerksamkeit im Kryptomarkt ", erklärt Dr. Ulli Spankowski,
    Co-Founder & CEO von BISON. " Während Bitcoin als digitales Gold und
    Wertaufbewahrungsmittel gilt, überzeugt Ethereum mit seiner flexiblen Plattform
    als für Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen. Die Flexibilität der
    Ethereum-Blockchain ermöglicht eine Vielzahl von Innovationen, die weit über
    Zahlungsverkehr hinausgehen. Diese Synergie sorgt nicht nur für neue
    Kursimpulse, sondern stärkt auch das Vertrauen in die gesamte Anlageklasse. "

    Die aktuelle ETH-Rallye zeigt, wie eng die Kursentwicklungen der beiden
    Schwergewichte miteinander verknüpft sind: Neue Höchststände bei Bitcoin
    schaffen häufig ein positives Umfeld, von dem auch Ethereum profitiert und
    umgekehrt. Gleichzeitig eröffnet Ethereum mit technologischen Neuerungen wie dem
    Umstieg auf Proof-of-Stake und Entwicklungen im DeFi- und NFT-Bereich neue
    Anwendungsfelder, die das Wachstum der Branche vorantreiben.

    " Für den Markt ist klar: Die Zeit der Ein-Coin-Dominanz, wenn es die denn
    jemals gab, ist vorbei. Die Vielfalt und das Zusammenspiel der großen Coins
    bieten attraktive Chancen und zeigen, wie reif und professionell der Kryptomarkt
    inzwischen aufgestellt ist. Der differenzierte Blick auf verschiedene Coins
    lohnt sich mehr denn je ", so Dr. Spankowski.

    Über BISON

    BISON ist die mehrfach ausgezeichnete Krypto-Trading-Plattform der Boerse
    Stuttgart Group für Privatanleger und bietet einen seriösen, vollständig
    regulierten und benutzerfreundlichen Zugang zu +30 Kryptowährungen sowie +2.500
    Wertpapieren. BISON steht für Sicherheit und Qualität "made in Germany". Mit
    seinem Hauptsitz in Stuttgart und einem internationalen Team von über 180
    Mitarbeitenden zählt die Handelsplattform aktuell +950.000 aktive Nutzer und ist
    für Personen aus 72 Nationen verfügbar.

    Über Boerse Stuttgart Group

    Die Boerse Stuttgart Group ist die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit
    strategischen Standbeinen im Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital- und
    Kryptogeschäft. Sie betreibt Börsen in Deutschland, Schweden und der Schweiz und
    hat als Vorreiter das größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäischen
    Börsengruppen aufgebaut. Die Boerse Stuttgart Group beschäftigt mehr als 700
    Mitarbeitende an Standorten in Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Ljubljana, Mailand,
    Stockholm und Zürich.

    Rückfragehinweis:

    Stefanie Möllner
    Head of Communications BISON
    mailto:stefanie.moellner@bisonapp.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180327/6096661
    OTS: BISON




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bitcoin und Ethereum Krypto-Schwergewichte auf Rekordjagd Neben dem heute erreichten Euro-Allzeithoch von Bitcoin (105.972,00 EUR, 14.08.2025) rückt zusätzlich der zweite Big Player unter den Kryptowährungen ins Rampenlicht: auch Ethereum hat einen neuen Rekordstand im Visier. Bitcoin wird zwar häufig als …