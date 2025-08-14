    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE
    WARBURG RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die operativen Wachstumstrends im Portfolio des Finanzdienstleisters seien beachtenswert, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,34 % und einem Kurs von 18,96EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marius Fuhrberg
    Analysiertes Unternehmen: Grenke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



