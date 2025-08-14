Prozess gegen Ex-Milliardär Benko am 14. und 15. Oktober

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der erste Strafprozess gegen den österreichischen Investor und Ex-Milliardär René Benko wird am 14. und 15. Oktober am Landgericht Innsbruck stattfinden. Der 48-Jährige müsse sich an den beiden Verhandlungstagen wegen des Verdachts der betrügerischen Krida verantworten, teilte das Gericht mit. Der Begriff aus dem österreichischen Strafrecht entspricht in etwa dem Bankrott in Deutschland.

Benko soll im Rahmen seiner Insolvenz Vermögenswerte beiseitegeschafft und so seine Gläubiger geschädigt haben. Die Schadenssumme betrage 660.000 Euro, hieß es. Benko drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.