Wirtschaft
Dax hält sich am Mittag im Plus - Trump-Putin-Gipfel im Fokus
"Die Marktteilnehmer haben gelassen auf die etwas schwächer als erwarteten Wirtschaftsdaten aus der EWU reagiert", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. So seien die Zahlen zur Industrieproduktion und das BIP in der EU etwas schwächer reingekommen, als es vorher erwartet worden sei.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1687 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8557 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,93 US-Dollar; das waren 30 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Mehr als beschämend ! Vonovia ist aber nicht alleine,in den letzten Wochen Monaten sind nur Aroundtown und Tag Immobilien gut gelaufen, besonders Aroundtown! Sonst kann Vonovia sich zusammen tun ,mit Grand City Property, Deutsche Wohnen und besonders LEG Immobilien als die aktuellen Schwächlinge in der Immobranche
Neue 13,60% Aktienanleihe auf Vonovia
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 12. August 2025 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HT7J1L8/ WKN HT7J1L) auf Aktie von Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 29,71 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 33,6587. Der Zinslauf beginne am 14.08.2025. Der Zinssatz betrage 13,60% p.a. Der Bewertungstag sei am 13.08.2026, während der letzte Börsenhandelstag der 12.08.2026 sei. Die Rückzahlung erfolge am 20.08.2026. (12.08.2025/alc/n/a) ...