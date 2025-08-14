    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Details offenbarten ein weniger optimistisches Bild als die wichtigsten Kennziffern, schrieb Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In der Sparte Märkte und Airline hätten sich die Geschäfte gegenüber dem Vorquartal abgeschwächt./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 8,93EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.




