    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika habe das Umsatzwachstum beschleunigt, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) untermauere die Unternehmensziele für das Gesamtjahr./rob/bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 14,24EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Thilo Kleibauer
    Analysiertes Unternehmen: Medios
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy' Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika habe das Umsatzwachstum beschleunigt, schrieb Thilo Kleibauer …