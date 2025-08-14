    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 19 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Technologiekonzern sei der Auftragseingang zwar gut gewesen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sollte aber noch nicht auf das zweite Halbjahr hochgerechnet werden./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 23:31 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 18,26EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 18,50
    Kursziel alt: 19
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



