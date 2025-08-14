UBS stuft JENOPTIK AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 19 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Technologiekonzern sei der Auftragseingang zwar gut gewesen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sollte aber noch nicht auf das zweite Halbjahr hochgerechnet werden./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 23:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 18,26EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18,50

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

