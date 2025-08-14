Trotz heftigem Gewinnrückgang: Grenke-Aktie macht weiter Boden gut

Positiv entwickelte sich der Zinsüberschuss, der um 12 Prozent auf 100,9 Millionen Euro wuchs, im Vergleich zum Vorquartal fiel der Anstieg mit 1 Prozent allerdings moderat aus. Die übrigen Erträge bewegten sich im erwarteten Rahmen, die Kosten stiegen um 11 Prozent auf 91,3 Millionen Euro, die Cost-Income-Ratio verbesserte sich leicht auf 56,1 Prozent.

Grenke hat im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Das Vorsteuerergebnis fiel um 38 Prozent auf 20,3 Millionen Euro, blieb damit aber im Rahmen der Analystenerwartungen. Hauptgrund für den Rückgang war ein sprunghafter Anstieg der Risikovorsorge um 67 Prozent auf 47 Millionen Euro.

Zudem hat Grenke für die noch zum Kauf ausstehenden Franchisegesellschaften in Chile, Lettland und Kanada eine Einigung mit Finanzinvestoren erzielt. Der Paketpreis von 70 Millionen Euro entspricht den Erwartungen.

Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert bei einem Konzernergebnis von 71 bis 81 Millionen Euro, nach 26 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Gestützt wird die Prognose von höheren Zinserträgen, Serviceumsätzen und profitableren Neugeschäften. Das Neugeschäft legte von April bis Juni im Jahresvergleich um 9,8 Prozent auf 867,4 Millionen Euro zu.

Und auch CEO Sebastian Hirsch sieht eine Trendumkehr kommen: "Mit der deutlichen Gewinnsteigerung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal haben wir die Wende eingeleitet." Die Jahresziele bestätigte Hirsch unverändert, selbst im ungünstigsten Szenario sei ein leichtes Gewinnwachstum möglich. Positiv wirkt dabei vor allem das starke Neugeschäft, das weiter für Rückenwind sorgen dürfte.

DZ-Bank-Analyst Philipp Häßler bewertet das Quartalsergebnis als erwartungsgemäß schwach, sieht die bestätigte Jahresprognose aber positiv. Besonders für das zweite Halbjahr rechnet er mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung, auch wenn der Zinsüberschuss bisher nur moderat gestiegen ist. Er bestätigt sein Kursziel von 22 Euro, rund 10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Die Aktie kämpft sich aktuell von ihren Mehrjahrestiefs bei um die 12 Euro zurück. Mit dem Kurssprung am Donnerstag kommt die Marke von 20 Euro wieder in Reichweite. Zeitweise lag das Plus bei mehr als 10 Prozent, am frühen Nachmittag steht die Aktie noch rund 9 Prozent im Grünen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,91 % und einem Kurs von 19,06EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.



