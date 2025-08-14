CCTV+
Von den Dörfern zu den Straßen der Stadt: Quzhou bahnt sich seinen Weg nach vorn
Die Tour durch Zhejiang „Gemeinsam China sehen" macht ihren ersten Halt in der historischen Stadt, die ein Schaufenster des ländlichen Lebens und der städtischen Entwicklung ist
BEIJING, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- Am 6. und 7. August führte die erste Station der Tour durch Zhejiang „Gemeinsam China sehen" die Teilnehmer nach Quzhou, wo sie die Bemühungen der Stadt um gemeinsamen Wohlstand in ihren städtischen Vierteln und ländlichen Dörfern erkundeten, die historischen und kulturellen Wurzeln dieser alten Siedlung nachzeichneten und Beispiele der chinesischen Modernisierung erlebten.
Der Delegation gehörten Journalisten aus 11 Ländern an – darunter Spanien, Südkorea, Pakistan, Island und Thailand – sowie fast 70 mehrsprachige Reporter und Redakteure von CGTN. Mit Notizbüchern in der Hand und Kameras über den Schultern machten sie sich auf den Weg, um den unverwechselbaren Charakter von Quzhou und die Dynamik des Wandels festzuhalten.
Während des Abschnitts in Quzhou besuchte die Gruppe das Dorf Jinxing im Bezirk Kaihua, die Stadt Genyuan, die Doolittle Raid Memorial Hall, den historischen und kulturellen Block Shuitingmen im Kulturtourismusteil der Altstadt Quzhou, das Hafengebiet von Qujiang, die Meigao Short Drama Super Factory sowie Zhejiang Yulaoda Agricultural Technology, eine landwirtschaftliche Technologieeinrichtung im Bezirk Longyou. Insgesamt zeichneten die Besuche ein vielschichtiges Bild der Vitalität und der sich entwickelnden Identität von Quzhou.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/2749840/1.mp4
