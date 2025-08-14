Von den Dörfern zu den Straßen der Stadt: Quzhou bahnt sich seinen Weg nach vorn

Die Tour durch Zhejiang „Gemeinsam China sehen" macht ihren ersten Halt in der historischen Stadt, die ein Schaufenster des ländlichen Lebens und der städtischen Entwicklung ist

BEIJING, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- Am 6. und 7. August führte die erste Station der Tour durch Zhejiang „Gemeinsam China sehen" die Teilnehmer nach Quzhou, wo sie die Bemühungen der Stadt um gemeinsamen Wohlstand in ihren städtischen Vierteln und ländlichen Dörfern erkundeten, die historischen und kulturellen Wurzeln dieser alten Siedlung nachzeichneten und Beispiele der chinesischen Modernisierung erlebten.