RWE - Aktie auf Talfahrt - 14.08.2025

Die RWE Aktie notiert aktuell bei 34,13€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,94 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,40 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

RWE ist ein führendes europäisches Energieunternehmen, das sich auf Strom- und Gasversorgung spezialisiert hat, mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien. Es zählt zu den größten Energieversorgern in Europa, mit bedeutender Präsenz in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Hauptkonkurrenten sind E.ON, EnBW und Vattenfall. RWE zeichnet sich durch seine Investitionen in erneuerbare Energien und die Transformation zu einem nachhaltigen Energieversorger aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RWE in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,75 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die RWE Aktie damit um -3,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RWE +22,15 % gewonnen.

RWE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,49 % 1 Monat -1,81 % 3 Monate +9,75 % 1 Jahr +9,04 %

Informationen zur RWE Aktie

Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,38 Mrd. wert.

Ein geringeres Windaufkommen und ein schwaches Geschäft im Energiehandel haben den Energiekonzern RWE im ersten Halbjahr belastet. Hinzu kam eine Normalisierung beim Terminverkauf von Strom nach den Preiskapriolen der Vergangenheit. Alles in allem …

Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.275 Punkten berechnet, 0,4 …

RWE Aktie jetzt kaufen?

Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.