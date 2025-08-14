Tapestry Aktie mit Kurseinbruch - 14.08.2025

Mit einer Performance von -18,62 % musste die Tapestry Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tapestry, Inc. ist ein führendes Modeunternehmen, das sich auf Luxusaccessoires und Lifestyle-Marken konzentriert. Es bietet Handtaschen, Schuhe, Bekleidung und Accessoires unter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman an. Tapestry ist ein bedeutender Akteur im globalen Luxusgütermarkt, bekannt für Qualität und Innovation. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Michael Kors, Louis Vuitton und Gucci. Tapestry hebt sich durch seine starke Markenidentität, innovative Designs und das Engagement für Nachhaltigkeit ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tapestry in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +29,63 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tapestry Aktie damit um -0,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tapestry +53,50 % gewonnen.

Tapestry Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,61 % 1 Monat +14,18 % 3 Monate +29,63 % 1 Jahr +180,10 %

Informationen zur Tapestry Aktie

Es gibt 208 Mio. Tapestry Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,03 Mrd. wert.

Tapestry, Inc. (NYSE: TPR), a house of iconic accessories and lifestyle brands, today reported results for the fiscal fourth quarter and full year ended June 28, 2025. This press release features multimedia. View the full release here: …

Tapestry Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tapestry Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tapestry Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.