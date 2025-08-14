Lilium Registered (A) - Aktienkurs springt nach oben +26,58 % - 14.08.2025

Die Lilium Registered (A) Aktie konnte bisher um +26,58 % auf 0,2500€ zulegen. Das sind +0,0525 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Lilium Registered (A) entwickelt den Lilium Jet, ein eVTOL für urbane Mobilität, und konkurriert mit Joby, Archer und Volocopter. Es bietet einzigartige Designs und hohe Reichweite.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lilium Registered (A) über einen Zuwachs von +365,12 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lilium Registered (A) Aktie damit um +1.500,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +412,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +28,21 % gewonnen.

Lilium Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1.500,00 % 1 Monat +412,82 % 3 Monate +365,12 % 1 Jahr -72,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lilium Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lilium Registered (A) Aktie, die durch spekulative Handelsaktivitäten beeinflusst wird. Nutzer äußern Bedenken über die finanzielle Lage des Unternehmens und die Möglichkeit einer Insolvenz, was die Bewertung der Aktie betrifft. Es wird über die Auswirkungen eines möglichen Asset-Deals auf die Aktionäre spekuliert, während die Glaubwürdigkeit von Nachrichten und Kursangaben hinterfragt wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lilium Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Lilium Registered (A) Aktie

Es gibt 285 Mio. Lilium Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,18 Mio. wert.

Lilium Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lilium Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lilium Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.