TUI - Aktie steigt rasant +5,55 % - 14.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,55 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TUI investiert war, konnte einen Gewinn von +15,78 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +8,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TUI auf +2,14 %.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,57 % 1 Monat +12,72 % 3 Monate +15,78 % 1 Jahr +46,77 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TUI-Aktie, die von Analysten unterschiedlich bewertet wird. Die Aktie hat sich von der Corona-Krise erholt, was zu einer positiven Kursentwicklung und der Aussicht auf zukünftige Dividenden führt. Es gibt jedoch Kritik am Management, das Margenrisiken ignoriert hat. Anleger diskutieren über Verkaufsstrategien bei bestimmten Kurszielen und die Möglichkeit von Kursrückgängen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,54 Mrd. wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Details offenbarten ein weniger optimistisches Bild als die …

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) hatte nach einem mehrjährigen Bärenmarkt im Oktober 2023 ein Allzeittief bei 4,37 EUR markiert. Hiervon ausgehend konnte sie einen weiterhin intakten primären Aufwärtstrend etablieren. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild arbeitet sich der Anteilsschein derzeit nach dem Verzeichnen eines Korrekturtiefs bei 5,36 EUR im April wieder in Richtung des im vergangenen Dezember bei 8,94 EUR gesehenen Verlaufshochs hinauf. Eine mehrtä...

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.