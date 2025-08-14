UBS stuft TUI auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 8 auf 9 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Positiv zu vermerken seien die Ergebnisse im Kreuzfahrtbereich, wo die Gewinne höher als erwartet ausgefallen seien, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Auch die Hotelsparte habe positiv überrascht, wenn man Einmaleffekte außer Acht lassen. Negativ zu vermerken sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Sommerbuchungen und der Preise gegenüber dem Vorquartal. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Profitabilität und des freien Barmittelzuflusses auf./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,57 % und einem Kurs von 8,946EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
