UBS stuft TUI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 8 auf 9 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Positiv zu vermerken seien die Ergebnisse im Kreuzfahrtbereich, wo die Gewinne höher als erwartet ausgefallen seien, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Auch die Hotelsparte habe positiv überrascht, wenn man Einmaleffekte außer Acht lassen. Negativ zu vermerken sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Sommerbuchungen und der Preise gegenüber dem Vorquartal. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Profitabilität und des freien Barmittelzuflusses auf./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,57 % und einem Kurs von 8,946EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,00 € , was eine Steigerung von +0,78% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer