UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer anlässlich der jüngst präsentierten, detaillierten Quartalszahlen von 24 auf 26 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Resultate hätten von einem höheren Beitrag des Gerinnerungshemmers Xarelto zum Geschäftsergebnis gezeugt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe das Nierenmedikament Kerendia vor allem in China ein höheres Wachstum verzeichnet./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 26,78EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte