UBS stuft BAYER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer anlässlich der jüngst präsentierten, detaillierten Quartalszahlen von 24 auf 26 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Resultate hätten von einem höheren Beitrag des Gerinnerungshemmers Xarelto zum Geschäftsergebnis gezeugt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe das Nierenmedikament Kerendia vor allem in China ein höheres Wachstum verzeichnet./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 26,78EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



