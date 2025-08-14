UBS stuft Ionos auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Im Gegensatz zu den Befürchtungen des Marktes sei der Internetdienstleister ein Profiteur des Megathemas Künstliche Inteligenz (KI), schrieb Dhruva Kusa Shah in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der geplante Bau der KI-Gigafactory zusammen mit Hochtief bringe Ionos zusätzlichen Umsatz./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 38,50EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dhruva Kusa Shah

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

