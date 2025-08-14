UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor einer alljährlichen Analystenveranstaltung von 3900 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte Strategieziele bis 2030 in der bisherigen Größenordnung präsentieren, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Von Investoren werde zudem ein mögliches Update zur Suche nach einem Nachfolger auf dem Posten des Unternehmenschefs erwartet. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit einer branchenbedingten Neubewertung./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 3.544EUR auf Lang & Schwarz (14. August 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.