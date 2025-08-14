Heute am 14.08.2025: BYD Aktie im Spotlight

Mit einer Performance von -2,51 % musste die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BYD Aktionäre einen Verlust von -20,06 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +0,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,16 % gewonnen.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,69 % 1 Monat -5,42 % 3 Monate -20,06 % 1 Jahr +50,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die steuerlichen Auswirkungen des BYD-Aktiensplits. Nutzer diskutieren über die unterschiedlichen Steuerbehandlungen bei Brokern wie Sbroker und Flatex sowie die Herausforderungen bei der Rückerstattung von Steuern auf Bonusaktien. Es wird auch über die Anpassung der Einstandskurse und die damit verbundenen steuerlichen Vorteile beim Verkauf gesprochen. Einige Mitglieder schlagen vor, einen separaten Kanal für steuerliche Themen zu eröffnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,84 Mrd. wert.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.