Valneva Aktie kommt unter die Räder - 14.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Valneva Aktie. Sie fällt um -6,37 % auf 4,3820€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Valneva ist ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen mit Fokus auf Infektionskrankheiten, bietet Produkte wie Dukoral und Ixiaro an, und konkurriert mit großen Pharmafirmen. Ihre Nische liegt in der Entwicklung von Impfstoffen für weniger verbreitete Krankheiten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Valneva in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +64,53 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Valneva Aktie damit um +36,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +82,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Valneva auf +123,64 %.

Valneva Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +36,31 % 1 Monat +82,68 % 3 Monate +64,53 % 1 Jahr +42,75 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Valneva Aktie, die durch Gewinnmitnahmen und hohe Volatilität geprägt ist. Der Kurs hat ein 52-Wochen-Hoch erreicht, was auf einen positiven Trend hindeutet, jedoch bestehen Unsicherheiten über die Fortsetzung der Dynamik. Technische Widerstände bei 5€ werden diskutiert, während persönliche Erfahrungen und frühere Kaufempfehlungen ebenfalls thematisiert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Valneva eingestellt.

Informationen zur Valneva Aktie

Es gibt 170 Mio. Valneva Aktien. Damit ist das Unternehmen 741,00 Mio. wert.

Valneva Aktie jetzt kaufen?

Ob die Valneva Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Valneva Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.