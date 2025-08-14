CAVA Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 14.08.2025

Mit einer Performance von -16,63 % musste die CAVA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

CAVA Group ist ein dynamisches Unternehmen im Fast-Casual-Segment, das mediterrane Küche in den USA populär macht. Mit frischen, gesunden Optionen und einer personalisierbaren Speisekarte differenziert es sich von Konkurrenten wie Chipotle und Sweetgreen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CAVA Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -29,20 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,93 % verloren.

CAVA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,36 % 1 Monat -22,33 % 3 Monate -29,20 % 1 Jahr -22,03 %

Informationen zur CAVA Group Aktie

Es gibt 116 Mio. CAVA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,96 Mrd. wert.

CAVA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die CAVA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CAVA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.