ThyssenKrupp - Aktie crasht -8,87 % - 14.08.2025
Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -8,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.
ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2025
Mit einer Performance von -8,87 % musste die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,03 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +146,52 % gewonnen.
ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,42 %
|1 Monat
|-12,54 %
|3 Monate
|+1,03 %
|1 Jahr
|+191,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, wobei einige Teilnehmer pessimistisch auf weitere Kursrückgänge unter 8€ blicken, während andere den Aufwärtstrend als intakt sehen. Die operative Stabilität wird trotz wirtschaftlicher Herausforderungen positiv bewertet, und Analysten setzen ein Kursziel von 12,50€. Die Ertragskraft von TKMS und die Dividendenpolitik werden ebenfalls thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Informationen zur ThyssenKrupp Aktie
Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,51 Mrd. wert.
ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?
