    ThyssenKrupp - Aktie crasht -8,87 % - 14.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -8,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2025

    Mit einer Performance von -8,87 % musste die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,03 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +0,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +146,52 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat -12,54 %
    3 Monate +1,03 %
    1 Jahr +191,18 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, wobei einige Teilnehmer pessimistisch auf weitere Kursrückgänge unter 8€ blicken, während andere den Aufwärtstrend als intakt sehen. Die operative Stabilität wird trotz wirtschaftlicher Herausforderungen positiv bewertet, und Analysten setzen ein Kursziel von 12,50€. Die Ertragskraft von TKMS und die Dividendenpolitik werden ebenfalls thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,51 Mrd. wert.

    Harte Zeiten im Stahlgeschäft: Thyssenkrupp senkt Prognose, Jobs in Gefahr


    Anleger warten weiter auf Treffen von Trump und Putin


    Die Anleger am deutschen Markt sind am Tag vor einer Weichenstellung im Ukraine-Krieg vorsichtig optimistisch. Unterstützung kommt einmal mehr von den US-Börsen, die an diesem Donnerstag weiter freundlich und womöglich mit weiteren Rekorden erwartet …

    Thyssenkrupp – Negative Geschäftserwartungen


    Der Konzern senkte am Donnerstagmorgen seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr stark.

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verfasst von Markt Bote
