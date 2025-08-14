Deere Aktie sackt ab - 14.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deere Aktie. Mit einer Performance von -6,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Deere & Company ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Land- und Baumaschinen, bekannt für seine Innovationskraft und breite Produktpalette.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Deere Aktionäre einen Verlust von -1,56 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deere Aktie damit um +0,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deere auf +7,65 %.

Deere Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,45 % 1 Monat +0,34 % 3 Monate -1,56 % 1 Jahr +36,78 %

Informationen zur Deere Aktie

Es gibt 271 Mio. Deere Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,68 Mrd. wert.

Deere Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deere Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deere Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.