Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie ist bisher um -1,05 % auf 329,90€ gefallen. Das sind -3,50 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,76 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +2,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +13,36 % gewonnen.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,23 % 1 Monat -13,26 % 3 Monate -10,76 % 1 Jahr +172,23 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 264 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,12 Mrd. wert.

Fundstrat-Gründer Tom Lee hält selbst die bullishe Prognose von 7.500 US-Dollar für Ether für konservativ. Er sieht in Ether den größten Makro-Trade der kommenden zehn bis fünfzehn Jahre.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.