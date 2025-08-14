MLP - Aktie gerät unter Druck - 14.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die MLP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,03 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

MLP ist ein führender Finanzdienstleister in Deutschland, spezialisiert auf die Beratung von Akademikern und gehobenen Privatkunden. Mit einem breiten Angebot in Finanzplanung, Altersvorsorge und Vermögensmanagement steht MLP im Wettbewerb mit DVAG und Swiss Life Select. Das Unternehmen punktet mit individueller Beratung und einem starken Beraternetzwerk.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten MLP Aktionäre einen Verlust von -3,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MLP Aktie damit um -2,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MLP auf +32,46 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,65 % geändert.

MLP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,53 % 1 Monat -6,63 % 3 Monate -3,23 % 1 Jahr +38,23 %

Informationen zur MLP Aktie

Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 836,41 Mio.EUR wert.

Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Überschuss sank von 11,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 1,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage …

MLP SE setzt im ersten Halbjahr 2025 neue Maßstäbe und blickt optimistisch in die Zukunft.

MLP Aktie jetzt kaufen?

Ob die MLP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MLP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.