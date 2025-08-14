    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv./bek/lew

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 34,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Olly Jeffery
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


