    Immobilienwerte allgemein gefragt wegen Zinsperspektiven

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Immobilienaktien folgen positivem Trend
    • Vonovia steigt um 3,4%, erreicht 200-Tage-Linie
    • Zinssenkungserwartungen stützen Immobiliensektor stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der zinssensitiven deutschen Immobilienunternehmen sind am Donnerstag dem europaweit guten Branchenbild gefolgt. Während der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate in der Branchentabelle mit einem Prozent Plus vorne lag, hatte Vonovia im Dax die Spitzenposition inne mit einem Anstieg um 3,4 Prozent. Sie erreichten ein Hoch seit Anfang Juli und überquerten erstmals in dieser Zeit wieder klar die 200-Tage-Linie, die ein beliebter langfristiger Trendindikator ist.

    Auch im MDax und SDax versammelten sich mit TAG Immobilien , LEG , Aroundtown , Deutsche Wohnen und Grand City Properties die Immobilienwerte mit Anstiegen zwischen 2,4 und 4,9 Prozent in der Spitzengruppe.

    Zuletzt verstärken sich an den Finanzmärkten wieder die Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September, nachdem die US-Inflation zuletzt schwächer als erwartet gestiegen war und auch die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt negativ überrascht hatte. Zudem forderte US-Finanzminister Scott Bessent die Fed auf, den Leitzins dann sogar deutlich um 0,50 Prozentpunkte zu senken. Die Markterwartung verfestigt sich derweil aber noch niedriger bei 0,25 Prozentpunkten.

    Das Stimmungsbild im Immobiliensektor ist üblicherweise stark von Zinsperspektiven abhängig, weil sinkende Zinsen den Immobilienmarkt antreiben und den Unternehmen die Kredite günstiger machen können. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen näherte sich am Donnerstag ihrem Anfang Juli und Anfang August erreichten Tief von 4,187 Prozent.

    Auch die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sank zuletzt wieder unter 2,7 Prozent. Experten der Dekabank schrieben am Donnerstag vor dem Hintergrund der höheren Fed-Zinssenkungserwartungen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank bis Jahresende auch deutlich höher sei, als sie vom Markt aktuell eingepreist werde./tih/jsl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,03 % und einem Kurs von 16,08 auf Tradegate (14. August 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -1,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 24,30 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -3,48 %/+41,33 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
