AKTIEN IM FOKUS
Immobilienwerte allgemein gefragt wegen Zinsperspektiven
- Deutsche Immobilienaktien folgen positivem Trend
- Vonovia steigt um 3,4%, erreicht 200-Tage-Linie
- Zinssenkungserwartungen stützen Immobiliensektor stark
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der zinssensitiven deutschen Immobilienunternehmen sind am Donnerstag dem europaweit guten Branchenbild gefolgt. Während der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate in der Branchentabelle mit einem Prozent Plus vorne lag, hatte Vonovia im Dax die Spitzenposition inne mit einem Anstieg um 3,4 Prozent. Sie erreichten ein Hoch seit Anfang Juli und überquerten erstmals in dieser Zeit wieder klar die 200-Tage-Linie, die ein beliebter langfristiger Trendindikator ist.
Auch im MDax und SDax versammelten sich mit TAG Immobilien , LEG , Aroundtown , Deutsche Wohnen und Grand City Properties die Immobilienwerte mit Anstiegen zwischen 2,4 und 4,9 Prozent in der Spitzengruppe.
Zuletzt verstärken sich an den Finanzmärkten wieder die Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September, nachdem die US-Inflation zuletzt schwächer als erwartet gestiegen war und auch die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt negativ überrascht hatte. Zudem forderte US-Finanzminister Scott Bessent die Fed auf, den Leitzins dann sogar deutlich um 0,50 Prozentpunkte zu senken. Die Markterwartung verfestigt sich derweil aber noch niedriger bei 0,25 Prozentpunkten.
Das Stimmungsbild im Immobiliensektor ist üblicherweise stark von Zinsperspektiven abhängig, weil sinkende Zinsen den Immobilienmarkt antreiben und den Unternehmen die Kredite günstiger machen können. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen näherte sich am Donnerstag ihrem Anfang Juli und Anfang August erreichten Tief von 4,187 Prozent.
Auch die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sank zuletzt wieder unter 2,7 Prozent. Experten der Dekabank schrieben am Donnerstag vor dem Hintergrund der höheren Fed-Zinssenkungserwartungen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank bis Jahresende auch deutlich höher sei, als sie vom Markt aktuell eingepreist werde./tih/jsl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,03 % und einem Kurs von 16,08 auf Tradegate (14. August 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -1,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 24,30 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -3,48 %/+41,33 % bedeutet.
gut für Bestandsmieter. Aber schlecht für Leute die Wohnungen suchen und höhere Preise bezahlen können und schlecht für Investoren.
Viele werden ihre Wohnungen lieber leer stehen lassen. Also Augenwischerei.
Zahle dann für 350 Stück zusätzlich ca 30 € Gebühren.
Sie können die Dividende
a) in bar erhalten. Dafür müssen Sie gar nichts tun. Die Dividende von 0,40 Euro je Aktie schreiben wir dann
Ihrem Depotverrechnungskonto gut - voraussichtlich am 17.06.2025.
oder
b) gegen neue Aktien der TAG Immobilien AG tauschen. Dafür brauchen wir einen unwiderruflichen
Auftrag von Ihnen - ohne so eine Weisung erhalten Sie die Dividende in bar. Der Wahlanteil der Dividende
von 0,28 Euro je Aktie wird dann in neue Aktien umgetauscht. Den restlichen Teil der Dividende von
0,12 Euro je Aktie erhalten Sie in bar - unter Abzug der Kapitalertragsteuer auf die gesamte Dividende.
D.h. ... wenn ich das richtig verstehe :
solltest Du 100 Aktien besitzen, bekommst Du 40€ Dividende.
Davon könnetst Du 28€ in 2 Aktien erhalten (bei 14€) und bekommst 12€ aufs Konto gutgeschrieben.
daher gibt es auch den wichtigen Satz im Anschreiben:
Beziehen können Sie nur ganze Aktien. Es kann also sein, dass Sie durch das Bezugsverhältnis nicht alle Ihre
Bezugsrechte in Aktien umwandeln können. Für die übrigen Bezugsrechte bekommen Sie die Dividende
automatisch in bar ausgezahlt.