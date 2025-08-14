Alibaba International startet weltweit ersten KI-Agenten für globalen Handel

NEW YORK, 14. August, 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba International kündigte heute die nächste Entwicklungsstufe seiner B2B-Suchmaschine „Accio" an – die Ergänzung um den weltweit ersten KI-Agenten für den globalen Handel. Der „Accio Agent" wurde nach dem Erreichen des Meilensteins von über zwei Millionen Nutzern veröffentlicht. Dieser Fortschritt markiert den Wandel von Accio von einem KI-gestützten Beschaffungstool zu einer vollständig agentischen KI.

Laut einer aktuellen Umfrage von Alibaba International unter produktorientierten Unternehmern werden inzwischen 40% der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weltweit von Einzelunternehmern geführt, die unter erheblichen Zeit-, Ressourcen- und Personalengpässen leiden. Der „Accio Agent" begegnet dieser Herausforderung, indem er Aufgaben, die normalerweise mehrere Tage teamübergreifender Zusammenarbeit erfordern, in kompakte, automatisierte Abläufe umwandelt, die innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden können.

Globaler Handel neu gedacht

Der „Accio Agent" revolutioniert den internationalen Handel, indem er 70% der bisher manuellen Workflows automatisiert und fragmentierte Prozesse wie Produktideenfindung, Prototyping, Compliance-Prüfungen und Lieferantenrecherche in einen nahtlosen, KI-gestützten Ablauf integriert.

Nutzer geben zunächst ein Produktkonzept ein. Das System erstellt daraufhin sofort einen maßgeschneiderten Entwicklungsplan – inklusive Marktanalysen, regulatorischer Vorgaben und Designspezifikationen. Mit nur einer Freigabe durch den Nutzer übernimmt der „Accio Agent" die Echtzeitprüfung von Lieferanten, den Versand von Massen-RFQs (‚request for quotation') sowie Vergleichsanalysen und erstellt eine finale, produktionsreife Roadmap. Ein letzter Klick sendet die Anfragen direkt an vorab geprüfte, weltweit tätige Anbieter, die auf dem B2B-Marktplatz Alibaba.com gelistet sind. So finden B2B-Käufer schnell den passenden Lieferanten.

Indem der „Accio Agent" Wochen an Recherche und Beschaffungskoordination auf wenige Minuten verkürzt, ermöglicht er KMU und Einzelunternehmern, traditionelle Teams zu übertreffen und fragmentierte Workflows in einen durchgängigen Sprint vom Konzept bis zur globalen Lieferkette zu verwandeln.

KI trifft Branchenwissen

Der „Accio Agent" wurde mit Daten aus einer Milliarde Produktangeboten und 50 Millionen Lieferantenprofilen trainiert und revolutioniert den globalen Handel mit einer KI, die tiefes Branchenwissen mit strategischem Denken verbindet.