Cewe legt bei Umsatz weiter zu - höhere Verluste im Quartal

Die Aktie verlor dennoch und notierte am frühen Nachmittag rund 1,5 Prozent tiefer bei 97,10 Euro. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank zeigte sich vor allem von der Ergebnisentwicklung enttäuscht.

OLDENBURG (dpa-AFX) - Cewe hat dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach Fotobüchern im zweiten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie. Der Umsatz des Fotodienstleisters stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Prozent auf 156 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Dabei profitierte Cewe vor allem vom Trend zu hochwertigen Fotobüchern.

Operativ machte Cewe im traditionell schwächeren Quartal einen höheren Verlust - vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug der Fehlbetrag vier Millionen Euro nach einem Minus von 2,9 Millionen ein Jahr zuvor. Das Unternehmen begründete dies mit einem schwachen deutschen Markt für Geschäftsdrucksachen. Auch unter dem Strich rutschte Cewe tiefer in die roten Zahlen: Nach Steuern fiel ein Verlust von fast 2,8 Millionen Euro an.

Die Ziele für 2025 bestätigte der Konzern. Der Umsatz soll auf 835 bis 865 Millionen Euro steigen - das wäre ein Plus von bis zu vier Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet Cewe bei 84 bis 92 Millionen Euro (2024: 86). Beim Nachsteuerergebnis peilt das Management 58 bis 63 Millionen Euro an - nach rund 60 Millionen im Vorjahr./mne/tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 97,10 auf Tradegate (14. August 2025, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,78 %. Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 721,87 Mio.. CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +29,90 %/+44,33 % bedeutet.



