LVMH Konkurrent: Tapestry bricht nach Geschäftszahlen massiv ein!

Der Umsatz von Tapestry stieg im Quartal, das im Juni endete, im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 1,72 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street hatte mit 1,68 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Verkäufe von Coach sprangen um 14 Prozent nach oben, während der Umsatz von Kate Spade um 13 prozent zurückging.

Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes Ergebnis von 1,04 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,02 US-Dollar (Quelle: FactSet).

Was den Anlegern aber gar nicht gefällt: Operativ läuft Coach hervorragend, aber Kate Spade ist derzeit ein Bremsklotz. Coach ist eine Luxus-Ledermarke, bekannt vor allen Dingen für hochpreisige Damenhandtaschen.

Die Aktie von Tapestry fällt im vorbörslichen Handel zeitweise um bis zu 17 Prozent.

Was zudem ein Korn im Auge der Anleger ist: Die Prognosesenkung für das laufende Geschäftsjahr wurden leicht nach unten angepasst; der Ausblick für den bereinigten Gewinn liegt zwischen 5,30 und 5,45 US-Dollar je Aktie und liegt leicht unter den Analystenschätzungen von 5,49 US-Dollar.

Das allein hätte eventuell den vorbörslichen Ausverkauf der Papiere noch nicht ausgelöst, wäre da nicht die abgesagte Übernahme von Capri Holdings, Aufwendungen für den Verkauf der Marke Stuart Weitzman sowie über 800 Millionen US-Dollar an Wertminderungen auf die Marke Kate Spade. Auf unbereinigter Basis musste Tapestry somit einen Quartalsverlust von 2,49 US-Dollar je Aktie melden.

Die Wertminderungen bei Kate Spade resultierten aus einem Rückgang sowohl der aktuellen als auch der künftig erwarteten Cashflows.

Die gute Nachricht: Der Verwaltungsrat erhöhte die vierteljährliche Dividende von 35 Cent um 14 Prozent auf 40 Cent pro Aktie (Zahlung am 22. September). Der erwartete jährliche Dividendensatz beträgt damit 1,60 US-Dollar je Aktie.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

