TOPDON bringt die professionelle Starthilfe V3000 mit 3000 A Spitzenstrom für große Benzin- und Dieselmotoren auf den Markt
BARCELONA, Spanien, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- TOPDON Europe, ein führender Anbieter von professionellen Batterie- und Diagnosewerkzeugen, gibt die Markteinführung des V3000 bekannt, eines 12-V-Lithium-Starthilfegeräts mit 3000 A Spitzenstrom, das speziell für anspruchsvolle Bereiche wie Landwirtschaft, Transport und Schifffahrt entwickelt wurde.
Das V3000 ist ab sofort über den offiziellen Store und das Händlernetz von TOPDON Europe erhältlich. Es baut auf dem Erfolg des JS3000 auf und bietet verbesserte Leistung, Langlebigkeit und intelligente Funktionen in einem kompakten, robusten Design für den professionellen Einsatz.
„Es handelt sich nicht nur um eine einfache Starthilfe, sondern um eine tragbare All-in-One-Lösung. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Außendienst oder auf der Straße – das V3000 ist so konstruiert, dass es dem Kunden ein leistungsstarkes Erlebnis bietet. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen, wenn Ihnen der Akku Ihres Handys, Autos oder Bootes ausgeht; das V3000 ist ein absolutes Muss und ein wahrer Lebensretter, wenn es um Energie geht", sagte Oscar Diaz, CEO von TOPDON EUROPE.
Zu den wichtigsten Merkmalen des V3000 gehören:
- 3000 A Spitzenstrom, gespeist von einem 24.000-mAh-Lithium-Ionen-Akku
- Bis zu 45 Starts pro voller Ladung
- Kompatibel mit Benzinmotoren bis zu 9,0 l und Dieselmotoren bis zu 7,0 l
- Quick Charge 3.0 USB- und 60-W-USB-C Ausgang zur Stromversorgung von Laptops, Tablets und Mobiltelefonen
- 12V/10A-Gleichstromausgang für Zubehör (Kompressoren, Kühler, etc.)
- 10 eingebaute Sicherheitsvorrichtungen (Verpolung, Überhitzung, Überspannung usw.)
- Schutzart IP54: staub- und spritzwassergeschützt
- Betriebstemperaturbereich: -10°C bis 40°C (14°F bis 104°F)
- Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS- und Stroboskop-Modus
- Wird mit einer schützenden EVA-Tragetasche geliefert
„Das V3000 wurde mit Blick auf europäische Fachleute entwickelt. Ganz gleich, ob Sie an abgelegenen Standorten arbeiten oder kritische Betriebsabläufe managen, es gewährleistet schnelle, leistungsstarke Starts und eine zuverlässige Energieversorgung."
Informationen zu TOPDON Europe
TOPDON Europe S.L. wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcelona, Spanien. TOPDON Europe S.L. ist die offizielle europäische Niederlassung von TOPDON, die modernste Diagnose-, Wartungs- und tragbare Elektrowerkzeuge speziell für den europäischen Markt anbietet. Mit mehrsprachigem Support, regionalem Vertrieb und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse lokaler Fachleute unterstützt TOPDON Europe Werkstätten, mobile Techniker und industrielle Flotten auf dem gesamten Kontinent.
