Booking.com überrascht positiv

Booking.com (US09857L1089) hat mit den Ergebnissen des zweiten Quartals die Analystenerwartungen übertroffen: Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 6,8 Mrd. US-Dollar, der bereinigte Gewinn lag bei 55,40 US-Dollar pro Aktie – deutlich über den Prognosen von 6,57 Mrd. US-Dollar und 50,22 US-Dollar pro Aktie. Die Zahl der Übernachtungen wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent, die Buchungen zogen um 13 Prozent an. CEO Fogel betont den Erfolg strategischer Initiativen, etwa bei sogenannten „Connected Trips“, bei denen Kunden mehrere Reiseangebote gleichzeitig buchen – deren Anteil konnte um 30 Prozent gesteigert werden. Auch der Flugbereich wuchs um 44 Prozent stark. Wer darauf setzt, dass sich die Aktie des Branchenprimus innerhalb der nächsten Monate zumindest seitwärts entwickelt, könnte sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.

Discount-Strategie mit 6,8 Prozent Puffer (Dezember)



Beim Discount-Zertifikat der DZ Bank (DE000DQ99SL6) errechnet sich aus dem Höchstbetrag (Cap) von 5.500 US-Dollar und dem Preis von 442,80 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 33,70 Euro oder 19,5 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 19.12.25 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich allen Szenarien.