Seitwärtschancen
Booking.com überrascht positiv
Booking.com gehört zu den führenden Hotelbuchungsportalen und profitiert vom Tourismus-Boom und steigenden Preisen - mit Zertifikaten lässt sich bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren.
Booking.com (US09857L1089) hat mit den Ergebnissen des zweiten Quartals die Analystenerwartungen übertroffen: Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 6,8 Mrd. US-Dollar, der bereinigte Gewinn lag bei 55,40 US-Dollar pro Aktie – deutlich über den Prognosen von 6,57 Mrd. US-Dollar und 50,22 US-Dollar pro Aktie. Die Zahl der Übernachtungen wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent, die Buchungen zogen um 13 Prozent an. CEO Fogel betont den Erfolg strategischer Initiativen, etwa bei sogenannten „Connected Trips“, bei denen Kunden mehrere Reiseangebote gleichzeitig buchen – deren Anteil konnte um 30 Prozent gesteigert werden. Auch der Flugbereich wuchs um 44 Prozent stark. Wer darauf setzt, dass sich die Aktie des Branchenprimus innerhalb der nächsten Monate zumindest seitwärts entwickelt, könnte sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.
Discount-Strategie mit 6,8 Prozent Puffer (Dezember)
Beim Discount-Zertifikat der DZ Bank (DE000DQ99SL6) errechnet sich aus dem Höchstbetrag (Cap) von 5.500 US-Dollar und dem Preis von 442,80 Euro (Bezugsverhältnis 1/10) bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 33,70 Euro oder 19,5 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 19.12.25 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich allen Szenarien.
Discount-Strategie mit 12,7 Prozent Puffer (Dezember)
Schließt die Aktie am 19.12.25 auf oder über dem Cap von 5.000 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000MJ3D1G9) zum Preis von 41,30 Euro (Bezugsverhältnis 1/100) bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 1,94 Euro oder 12,4 Prozent p.a. Barausgleich.
Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (März)
Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PJ0L3S6) zahlt den Höchstbetrag, wenn die Aktie am 20.3.26 zumindest auf Höhe des Caps von 5.500 US-Dollar notiert. Beim Kaufpreis von 431,60 Euro und konstanten Wechselkursen errechnet sich die maximale Rendite mit ca. 45 Euro oder 16 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.
ZertifikateReport-Fazit: Booking.com gehört aufgrund der weltweiten Reichweite und riesigen Auswahl zu den dominierenden Unternehmen in der Branche der Hotelbuchungsportale und profitiert vom Tourismus-Boom und steigenden Preisen. Wer von einer Seitwärtsbewegung des Aktienkurses ausgeht, kann mit Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen verdienen und Rücksetzer verschmerzen.
Autor: Thorsten Welgen
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Booking.com Aktien oder von Anlageprodukten auf Booking.com Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.
Quelle: zertifikatereport.de