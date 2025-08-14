Nicht Paypal: Dieser Zahlungsdienstleister crasht über 20 Prozent!

Hintergrund des Absturzes ist eine deutliche Korrektur der Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Adyen erwartet nun keine Beschleunigung des Umsatzwachstums mehr und sieht die Entwicklung auf dem Niveau des ersten Halbjahres. Belastend wirken vor allem die wirtschaftlichen Folgen der US-Zollpolitik, die das internationale Handelsvolumen und damit das Zahlungsvolumen des Unternehmens spürbar bremsen.

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat am Donnerstag einen der größten Kursrückgänge seiner Firmengeschichte erlitten. Nach Vorlage der Halbjahreszahlen stürzte die Aktie im frühen Handel zeitweise um fast 20 Prozent ab – ein Minus von über 300 Euro je Aktie – und markierte damit ein neues Jahrestief. Aktuell notiert das Papier bei 1.250 Euro, was einem Verlust von 15 Prozent entspricht (Stand: 13:00 Uhr MESZ).

Halbjahreszahlen: Solide Margen, aber verfehlte Erwartungen

Im ersten Halbjahr stieg der Nettoumsatz zwar um 20 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, blieb damit jedoch hinter der Konsensschätzung von 1,114 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 28 Prozent auf 543,7 Millionen Euro zu, verfehlte aber ebenfalls leicht die Analystenerwartungen (550,8 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge kletterte von 46 auf 50 Prozent und lag damit knapp über den Markterwartungen.

Besonders kritisch sehen Analysten das verarbeitete Zahlungsvolumen: Mit 649 Milliarden Euro wuchs es lediglich um 5 Prozent, der digitale Zahlungsverkehr schrumpfte sogar um 9 Prozent. Marktbeobachter hatten hier mit einem deutlich höheren Wert gerechnet. Die Free-Cashflow-Konversionsrate lag bei 87 Prozent, die Investitionsausgaben machten 4 Prozent des Nettoumsatzes aus.

US-Zölle und Asien-Schwäche belasten

Laut Unternehmensangaben schlugen sich die von Washington verhängten Zölle bereits im ersten Halbjahr negativ in den Geschäftszahlen nieder. Diese bremsten vor allem den internationalen Onlinehandel. Zusätzlich meldete Adyen ein langsameres Wachstum in der Region Asien-Pazifik, was den globalen Expansionskurs weiter erschwert.

"Es ist unwahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr noch eine Wachstumsbeschleunigung sehen werde", erklärte das Management. Die Prognose für 2025 bleibt zwar grundsätzlich positiv, doch die Erwartung einer dynamischeren Entwicklung muss zurückgenommen werden.

Blick nach vorn

Trotz der aktuellen Turbulenzen plant Adyen, die Investitionen in neue Mitarbeiter im zweiten Halbjahr in ähnlichem Tempo wie bisher fortzusetzen. Die EBITDA-Marge soll sich 2025 weiter ausweiten, allerdings langsamer als noch im Jahr 2024.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,13 % und einem Kurs von 1.308EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:31 Uhr) gehandelt.



