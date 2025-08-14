Apple plant KI-Produkte mit Roboter und neuer Siri

Apple bereitet sich auf den wohl größten Technologiesprung seit Einführung des iPhones vor. Laut einem Bericht von Bloomberg plant der US-Konzern eine ganze Welle neuer, KI-gestützter Geräte – von Haushaltsrobotern über smarte Displays bis hin zu futuristischen Faltgeräten. Mit der Produktoffensive will Apple bestehende Zweifel an seiner Monetarisierungsstrategie im Bereich Künstliche Intelligenz ausräumen

Kernstück der neuen Produktpalette ist ein interaktiver Tischroboter, der 2027 in den Handel kommen soll. Das Gerät, optisch eine Mischung aus iPad und beweglichem Arm, soll Menschen und Objekte im Raum verfolgen können. Über eine neue, hochentwickelte Siri-Variante – intern "LLM Siri" genannt – kann der Roboter mit mehreren Nutzern gleichzeitig sprechen, Emotionen besser verstehen und komplexe Aufgaben übernehmen. FaceTime-Anrufe, Medienkonsum und persönliche Assistenzfunktionen stehen dabei im Mittelpunkt.

Siri wird zum echten Gesprächspartner

Die neu entwickelte "LLM Siri" basiert auf einem komplett überarbeiteten Large Language Model, das sowohl neue als auch bestehende Apple-Geräte antreiben soll. Der interne Rollout könnte bereits im Frühjahr 2026 beginnen. Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple, erklärte in einer internen Sitzung: "Das End-to-End-Redesign von Siri hat uns die Ergebnisse geliefert, die wir brauchten. Wir sind nun in der Lage, nicht nur das zu liefern, was wir angekündigt haben, sondern ein viel größeres Upgrade als ursprünglich geplant."

Smarter Lautsprecher mit Display

Neben dem Roboter plant Apple auch einen Smart Speaker mit integriertem Display. Er soll als günstigere, statische Alternative dienen und dennoch viele der neuen KI-Funktionen enthalten. Ergänzend plant der Konzern ein modulares Heimüberwachungssystem, das direkt in das Apple-Ökosystem eingebunden wird.

Revolution im Smartphone-Portfolio

Auch im mobilen Bereich stehen große Änderungen bevor: Dünnere iPhones, ein faltbares Smartphone, ein Jubiläumsmodell zum 20. iPhone-Jahrestag, smarte Brillen, eine neue Headset-Generation sowie ein Hybridgerät zwischen MacBook und iPad sind in Arbeit.

Börsenreaktion: Anleger feiern Ankündigungen

Die Aktie von Apple hat im August kräftig zugelegt. Vom Monatsanfang bei 202 US-Dollar kletterte sie bis zur Monatsmitte auf über 230 US-Dollar, was einen Anstieg über 15 Prozent bedeutet. Zuletzt notierte die Apple Aktie bei 233,32 US-Dollar.

Analysten erwarten, dass Apple mit dieser Produktwelle gleich mehrere lukrative Märkte adressiert – vom Smart-Home-Sektor über Wearables bis hin zu völlig neuen Gerätekategorien. Sollte der Konzern seine KI-Vision wie geplant umsetzen, könnte er damit nicht nur bestehende Umsatzquellen absichern, sondern auch komplett neue erschließen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 200,3EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.



