    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp auf Sechswochentief nach Ausblickssenkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp senkt Jahresziele, Aktie fällt 8,6%.
    • Marinesparte TKMS steigert Umsatz, bleibt Lichtblick.
    • Analysten sehen schwache Nachfrage, Kapitalmarkttag wichtig.
    AKTIE IM FOKUS - Thyssenkrupp auf Sechswochentief nach Ausblickssenkung
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Senkung der Jahresziele hat am Donnerstag der Aktie von Thyssenkrupp einen Kursrückgang auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli eingebrockt. Gegen Mittag verbuchte das Papier ein Minus von 8,6 Prozent bei 8,89 Euro. Für das laufende Jahr ist die Bilanz dank der Rüstungsfantasie im Zuge der geplanten Börsennotierung der Marinesparte TKMS mit einem Kursanstieg von mehr als 125 Prozent jedoch immer noch äußerst erfreulich.

    Der Industriekonzern litt im dritten Geschäftsquartal unter einer gesunkenen Nachfrage sowie niedrigeren Preisen. Ein Lichtblick war zwar die vor der Abspaltung stehende Marinesparte TKMS, die Neugeschäft und Umsatz steigerte, das aber konnte die schwächere Entwicklung in anderen Bereichen nicht ausgleichen. Die Ziele für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis wurden gesenkt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Short
    9,41€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8,28€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 13,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank prägen die Zahlen und Zielsetzungen das Stimmungsbild am Donnerstag negativ. Die Kernsegmente würden kurzfristig von einer anhaltend schwachen Nachfrage und Preisdruck belastet. Das Marktumfeld bleibe herausfordernd. Er sieht in dem Ende September anstehenden Kapitalmarkttag nun den nächsten Kurstreiber für Thyssenkrupp. Dieser werde sich auf die Sparte Marine Systems konzentrieren, die vor einer Abspaltung steht.

    In der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Industriekonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb derweil JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane. Er äußerte sich allerdings auch mäßigend zu den Auswirkungen: Die neuen Jahresziele deckten sich bereits mit den Konsensschätzungen.

    Christian Obst von der Baader Bank wies darauf hin, dass Thyssenkrupp trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert habe./edh/tih/stk

    ThyssenKrupp

    -7,57 %
    +0,42 %
    -12,54 %
    +1,03 %
    +191,18 %
    +60,84 %
    +55,03 %
    -56,70 %
    -43,22 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,92 % und einem Kurs von 8,932 auf Tradegate (14. August 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,84 %/+0,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Thyssenkrupp auf Sechswochentief nach Ausblickssenkung Eine Senkung der Jahresziele hat am Donnerstag der Aktie von Thyssenkrupp einen Kursrückgang auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli eingebrockt. Gegen Mittag verbuchte das Papier ein Minus von 8,6 Prozent bei 8,89 Euro. Für das laufende Jahr ist …