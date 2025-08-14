SDAX-Winzling ganz groß: War das erst der Anfang für die Adesso-Rallye?

Für das erste Halbjahr verzeichnete der Software- und IT-Dienstleister ein organisches Umsatzwachstum von 12 Prozent auf 709,5 Millionen Euro, das EBITDA stieg um 34 Prozent auf 37,2 Millionen Euro.

Der IT-Dienstleister Adesso hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und die Börse in Euphorie versetzt. Im zweiten Quartal 2025 legte der Umsatz um 13 Prozent auf 356,1 Millionen Euro zu, während das EBITDA dank Lizenzverkäufen im Produktgeschäft auf 19,3 Millionen Euro fast doppelt so hoch ausfiel wie im Vorjahresquartal (Q2 2024: 9,9 Millionen Euro).

Die Adesso-Aktie, mit einer Marktkapitalisierung von rund 550 Millionen Euro einer der kleinsten Werte im SDAX, explodierte am Donnerstag um mehr als 16 Prozent auf über 85 Euro. Auf Jahressicht liegen die Papiere immer noch rund 4 Prozent im Minus.

Doch Analysten glauben an das langfristige Potenzial der Aktie, vor allem Dank des guten Rufs in der Branche und zweistelligen Wachstumsraten im Vertrieb. Während Berenberg das Kursziel bei 137 Euro sieht, peilt Warburg-Analyst Andreas Wolf sogar einen Kurs von 160 Euro an. Das würde vom aktuellen Niveau ein Plus von fast 90 Prozent bedeuten.

Die Nachfrage wuchs quer durch alle Kernbranchen mit Ausnahme der Automobilindustrie, die um fast 7 Prozent nachgab. Besonders stark entwickelten sich Gesundheitswesen (+27 Prozent) und Versorgungsunternehmen (+22 Prozent). Im größten Segment, dem öffentlichen Sektor, fiel der erwartete Nachholeffekt nach der Bundestagswahl zunächst schwächer aus, das Halbjahresergebnis lag dennoch bei 109,1 Millionen Euro (+9 Prozent).

Auf nationaler Ebene stiegen die Umsätze um 14 Prozent, international um 6 Prozent. Die Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich auf 187,9 Euro Millionen Euro, unter anderem durch höheres Working Capital, negativen operativen Cashflow (-44,2 Millionen Euro) und Zukäufe kleinerer Beteiligungen. Liquide Mittel beliefen sich auf 44,9 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr peilt der IT-Dienstleister weiterhin Umsätze von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an, das EBITDA soll zwischen 105 und 125 Millionen Euro liegen – nach 98 Millionen Euro im Vorjahr.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,62 % und einem Kurs von 86,00EUR auf Tradegate (14. August 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.



