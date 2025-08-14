Palantir war gestern – diese Verteidigungsaktie ist der neue Star

Als zentralen Treiber nannte sie den kürzlich gewonnenen Auftrag im Gesamtwert von 4,3 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der T-6-Trainingsflugzeuge der US-Luftwaffe, der ab 2027 jährlich 200 bis 300 Millionen US-Dollar Umsatz bringen könnte. "Wir halten dies für eine vernünftige Annahme für den künftigen Beitrag von V2X, wenn der Auftrag vollständig läuft", so Perez Mora.

Die Bank of America (BofA) sieht in V2X, einem Anbieter von Logistik- und Supportdienstleistungen für das US-Militär, den nächsten großen Trend im Verteidigungssektor. Analystin Mariana Perez Mora stufte die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel von 55 auf 65 US-Dollar.

Das Unternehmen, 2014 gegründet und in Reston (Virginia) ansässig, bietet unter anderem Schulungen, Lieferkettenmanagement, Kommunikation und Wartung für Armee, Marine und Luftwaffe an. Die BofA lobt V2X’ "Strategie der Größe und Reichweite" sowie den Aufstieg in margenträchtigere Projekte. "Wir glauben, dass diese Kombination in den kommenden Jahren zu einem beschleunigten und nachhaltigen Wachstum und damit zu einer Neubewertung führen wird."

Die Aktie hat seit Jahresbeginn über 26 Prozent an Wert dazugewonnen. Nach der Empfehlung der BofA haussierten die Titel am Mittwoch zweistellig. Der Marktwert liegt bei rund 1,9 Milliarden US-Dollar. Laut FactSet liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 64 US-Dollar, 73 Prozent empfehlen die Aktie zum Kauf, das ist mehr als der S&P-500-Durchschnitt, der bei 55 Prozent liegt.

Zusätzliche Unterstützung kam von der Investmentbank Stifel, die das Kursziel nach einem starken zweiten Quartal auf 63 US-Dollar anhob.

Trotz regionaler Umsatzprobleme sehen Analysten die strategische Ausrichtung, finanzielle Stabilität und Großaufträge als Grundlage für weiteres Wachstum. Laut Spark, dem KI-Analysten von TipRanks, zählt V2X zu den Outperformern – auch wenn Rentabilität und Cashflow-Entwicklung im Auge behalten werden sollten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



