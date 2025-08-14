    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    RM Equity Partners startet gruppenweites Weiterbildungsprogramm zu Künstlicher Intelligenz

    Ruggell/Berlin (ots) - RM Equity Partners (RMEP) hat gemeinsam mit der Berliner
    Unternehmensberatung 9X ein mehrmonatiges Qualifizierungsprogramm im Bereich
    Künstliche Intelligenz (KI) für Mitarbeitende seiner Portfoliounternehmen
    initiiert. Ziel der Initiative ist es, ein grundlegendes Verständnis für
    KI-gestützte Werkzeuge zu fördern und Mitarbeitende in die Lage zu versetzen,
    produktiv mit den neuen Technologien umzugehen.

    Das Programm gliedert sich in drei Phasen: eine einführende Schulung für alle
    Mitarbeitenden, ein vertiefendes Training zu KI und Automatisierung für
    ausgewählte Teilnehmende sowie ein abschließender Hackathon, bei dem
    praxistaugliche Automatisierungslösungen für reale Anwendungsfälle entwickelt
    werden. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines soliden KI-Grundverständnisses
    innerhalb der Unternehmensgruppe.

    Parallel zum Trainingsprogramm hat RMEP ein internes Wissensformat gestartet: In
    regelmäßigen Abständen teilen Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmen der
    Gruppe konkrete Beispiele dafür, wie KI-Tools und Automatisierungen bereits
    heute zum Einsatz kommen. Ziel ist es, den Wissenstransfer zu fördern und
    erfolgreiche Praxisanwendungen sichtbar zu machen.

    Über RM Equity Partners

    RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich
    digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600
    Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören
    Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Insgesamt erreichen
    die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.

    Pressekontakt:

    RM Equity Partners
    Camelia Sisko
    E-Mail: mailto:camelia@rmep.li

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178349/6096790
    OTS: RM Equity Partners




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    RM Equity Partners startet gruppenweites Weiterbildungsprogramm zu Künstlicher Intelligenz RM Equity Partners (RMEP) hat gemeinsam mit der Berliner Unternehmensberatung 9X ein mehrmonatiges Qualifizierungsprogramm im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für Mitarbeitende seiner Portfoliounternehmen initiiert. Ziel der Initiative ist es, …