RM Equity Partners startet gruppenweites Weiterbildungsprogramm zu Künstlicher Intelligenz

Ruggell/Berlin (ots) - RM Equity Partners (RMEP) hat gemeinsam mit der Berliner

Unternehmensberatung 9X ein mehrmonatiges Qualifizierungsprogramm im Bereich

Künstliche Intelligenz (KI) für Mitarbeitende seiner Portfoliounternehmen

initiiert. Ziel der Initiative ist es, ein grundlegendes Verständnis für

KI-gestützte Werkzeuge zu fördern und Mitarbeitende in die Lage zu versetzen,

produktiv mit den neuen Technologien umzugehen.



Das Programm gliedert sich in drei Phasen: eine einführende Schulung für alle

Mitarbeitenden, ein vertiefendes Training zu KI und Automatisierung für

ausgewählte Teilnehmende sowie ein abschließender Hackathon, bei dem

praxistaugliche Automatisierungslösungen für reale Anwendungsfälle entwickelt

werden. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines soliden KI-Grundverständnisses

innerhalb der Unternehmensgruppe.





Parallel zum Trainingsprogramm hat RMEP ein internes Wissensformat gestartet: In

regelmäßigen Abständen teilen Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmen der

Gruppe konkrete Beispiele dafür, wie KI-Tools und Automatisierungen bereits

heute zum Einsatz kommen. Ziel ist es, den Wissenstransfer zu fördern und

erfolgreiche Praxisanwendungen sichtbar zu machen.



Über RM Equity Partners



RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich

digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600

Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören

Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Insgesamt erreichen

die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.



