RM Equity Partners startet gruppenweites Weiterbildungsprogramm zu Künstlicher Intelligenz
Ruggell/Berlin (ots) - RM Equity Partners (RMEP) hat gemeinsam mit der Berliner
Unternehmensberatung 9X ein mehrmonatiges Qualifizierungsprogramm im Bereich
Künstliche Intelligenz (KI) für Mitarbeitende seiner Portfoliounternehmen
initiiert. Ziel der Initiative ist es, ein grundlegendes Verständnis für
KI-gestützte Werkzeuge zu fördern und Mitarbeitende in die Lage zu versetzen,
produktiv mit den neuen Technologien umzugehen.
Das Programm gliedert sich in drei Phasen: eine einführende Schulung für alle
Mitarbeitenden, ein vertiefendes Training zu KI und Automatisierung für
ausgewählte Teilnehmende sowie ein abschließender Hackathon, bei dem
praxistaugliche Automatisierungslösungen für reale Anwendungsfälle entwickelt
werden. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines soliden KI-Grundverständnisses
innerhalb der Unternehmensgruppe.
Parallel zum Trainingsprogramm hat RMEP ein internes Wissensformat gestartet: In
regelmäßigen Abständen teilen Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmen der
Gruppe konkrete Beispiele dafür, wie KI-Tools und Automatisierungen bereits
heute zum Einsatz kommen. Ziel ist es, den Wissenstransfer zu fördern und
erfolgreiche Praxisanwendungen sichtbar zu machen.
Über RM Equity Partners
RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich
digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600
Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören
Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Insgesamt erreichen
die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.
Pressekontakt:
RM Equity Partners
Camelia Sisko
E-Mail: mailto:camelia@rmep.li
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178349/6096790
OTS: RM Equity Partners
