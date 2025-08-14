Anpfiff für "CALCIO BERLIN" / Beliebter Fußball-Podcast erweitert das Ad Alliance Portfolio

Köln (ots) - "Wir geben dem Fußball seine Meinung zurück!" - Mit dieser Mission

begeistern Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn ihre stetig

wachsende Community. Ab sofort ist ihr erfolgreicher Fußball-Podcast "CALCIO

BERLIN" Teil des exklusiven Vermarktungsportfolios der Ad Alliance.



Zweimal pro Woche diskutieren die drei Hosts über aktuelle Ereignisse und

Geschichten aus der Welt des Fußballs - von der Bundesliga über die Champions

League und Europameisterschaft bis hin zu Transfer-Sensationen. Seit dem Start

im Jahr 2022 hat sich "CALCIO BERLIN" eine treue und reichweitenstarke Community

aufgebaut. Neben dem Podcast erzielen die drei Hosts mit ihren Inhalten auf

Youtube, Twitch und Instagram eine enorme Resonanz - insbesondere bei einer

jungen, fußballbegeisterten Zielgruppe.





