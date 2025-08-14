Anpfiff für "CALCIO BERLIN" / Beliebter Fußball-Podcast erweitert das Ad Alliance Portfolio

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHighlight Communications AktievorwärtsNachrichten zu Highlight Communications
    Köln (ots) - "Wir geben dem Fußball seine Meinung zurück!" - Mit dieser Mission
    begeistern Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn ihre stetig
    wachsende Community. Ab sofort ist ihr erfolgreicher Fußball-Podcast "CALCIO
    BERLIN" Teil des exklusiven Vermarktungsportfolios der Ad Alliance.

    Zweimal pro Woche diskutieren die drei Hosts über aktuelle Ereignisse und
    Geschichten aus der Welt des Fußballs - von der Bundesliga über die Champions
    League und Europameisterschaft bis hin zu Transfer-Sensationen. Seit dem Start
    im Jahr 2022 hat sich "CALCIO BERLIN" eine treue und reichweitenstarke Community
    aufgebaut. Neben dem Podcast erzielen die drei Hosts mit ihren Inhalten auf
    Youtube, Twitch und Instagram eine enorme Resonanz - insbesondere bei einer
    jungen, fußballbegeisterten Zielgruppe.

    Der Sport-Talk "CALCIO BERLIN" kann sowohl als Native Ad Host-Read (Mid-Roll)
    als auch als Sponsoring Host-Read (Opener) gebucht werden und wird exklusiv von
    der Ad Alliance vermarktet. Der Podcast ist außerdem Bestandteil des
    Sport-Channels.

    Frank Nolte , Director Product & Inventory Management Audio bei Ad Alliance:
    "Fußball ist die Lieblingssportart der Deutschen - entsprechend hoch ist auch
    das Interesse im Werbemarkt. Mit 'CALCIO BERLIN' erweitern wir unser
    Sportangebot um ein reichweitenstarkes Format, das insbesondere junge
    Hörer:innen begeistert. Nico, Christoph und Niklas verstehen es, ihre Inhalte
    crossmedial auf allen relevanten Plattformen zu platzieren und neue Zielgruppen
    zu aktivieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!"

    Auch die Hosts freuen sich über den nächsten Meilenstein: "Seit drei Jahren
    ordnen wir das Fußballgeschehen für unsere Community fundiert und meinungsstark
    ein - mit inhaltlicher und taktischer Tiefe auf sportjournalistischem Niveau,
    ohne dabei neutral bleiben zu müssen. Im Gegenteil: Unser Content lebt davon,
    dass wir selbst Fans sind, die sich nicht verstellen. Deshalb freuen wir uns,
    mit der Ad Alliance einen Partner an unserer Seite zu haben, der genau das
    wertschätzt und mit uns den nächsten Schritt in der Crossmedia-Vermarktung
    geht." - Nico Heymer , Christoph Kröger und Niklas Levinsohn

    Nachstehend finden Sie Hintergrundinformationen zu den drei Hosts:

    Nico Heymer

    Nico ist leidenschaftlicher Anhänger von Eintracht Frankfurt und gemeinsam mit
    Niklas Levinsohn Host des erfolgreichen Fußball-Podcasts "50+2". Als
    Sportjournalist ist er regelmäßig mit Beiträgen im ZDF vertreten. Bekannt für
    seine klare Haltung gegenüber Investorenmodellen im Fußball, setzt er sich offen
    für die Bewahrung traditioneller Werte im Sport ein. Zuvor war Nico als
    Video-Host bei OneFootball tätig.

    Christoph Kröger

    Christoph ist Fan des Hamburger SV und Co-Host von "Down, Set, Talk!", einem der
    größten deutschsprachigen Podcasts rund um American Football. Seine Leidenschaft
    für taktische Analysen und Spielverständnis zieht sich durch seine Arbeit - ob
    als ehemaliger Video-Host bei OneFootball und Sport1 oder als Stimme des
    Football-Podcasts. Taktik-Deep-Dives sind sein Markenzeichen.

    Niklas Levinsohn

    Niklas ist bekennender Fan des 1. FC Kaiserslautern - und gemeinsam mit Nico
    Heymer Mitgründer und Host des populären Sport-Podcasts "50+2". Vor seiner
    Podcast-Karriere arbeitete er als Redakteur und Video-Host bei OneFootball.
    Neben seiner Leidenschaft für den FCK hegt Niklas große Sympathie für Athletic
    Bilbao.

    Ad Alliance

    Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
    individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
    Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
    sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich
    vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als
    Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken
    sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp
    100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz
    innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von
    Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.
    https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html sowie LinkedIN
    (https://www.linkedin.com/company/ad-alliance/posts/?feedView=all)

    Pressekontakt:

    Katharina Knop
    Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
    T: +49 221-456-74226
    katharina.knop@rtl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6096798
    OTS: Ad Alliance


