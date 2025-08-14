Anpfiff für "CALCIO BERLIN" / Beliebter Fußball-Podcast erweitert das Ad Alliance Portfolio
Köln (ots) - "Wir geben dem Fußball seine Meinung zurück!" - Mit dieser Mission
begeistern Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn ihre stetig
wachsende Community. Ab sofort ist ihr erfolgreicher Fußball-Podcast "CALCIO
BERLIN" Teil des exklusiven Vermarktungsportfolios der Ad Alliance.
Zweimal pro Woche diskutieren die drei Hosts über aktuelle Ereignisse und
Geschichten aus der Welt des Fußballs - von der Bundesliga über die Champions
League und Europameisterschaft bis hin zu Transfer-Sensationen. Seit dem Start
im Jahr 2022 hat sich "CALCIO BERLIN" eine treue und reichweitenstarke Community
aufgebaut. Neben dem Podcast erzielen die drei Hosts mit ihren Inhalten auf
Youtube, Twitch und Instagram eine enorme Resonanz - insbesondere bei einer
jungen, fußballbegeisterten Zielgruppe.
Der Sport-Talk "CALCIO BERLIN" kann sowohl als Native Ad Host-Read (Mid-Roll)
als auch als Sponsoring Host-Read (Opener) gebucht werden und wird exklusiv von
der Ad Alliance vermarktet. Der Podcast ist außerdem Bestandteil des
Sport-Channels.
Frank Nolte , Director Product & Inventory Management Audio bei Ad Alliance:
"Fußball ist die Lieblingssportart der Deutschen - entsprechend hoch ist auch
das Interesse im Werbemarkt. Mit 'CALCIO BERLIN' erweitern wir unser
Sportangebot um ein reichweitenstarkes Format, das insbesondere junge
Hörer:innen begeistert. Nico, Christoph und Niklas verstehen es, ihre Inhalte
crossmedial auf allen relevanten Plattformen zu platzieren und neue Zielgruppen
zu aktivieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!"
Auch die Hosts freuen sich über den nächsten Meilenstein: "Seit drei Jahren
ordnen wir das Fußballgeschehen für unsere Community fundiert und meinungsstark
ein - mit inhaltlicher und taktischer Tiefe auf sportjournalistischem Niveau,
ohne dabei neutral bleiben zu müssen. Im Gegenteil: Unser Content lebt davon,
dass wir selbst Fans sind, die sich nicht verstellen. Deshalb freuen wir uns,
mit der Ad Alliance einen Partner an unserer Seite zu haben, der genau das
wertschätzt und mit uns den nächsten Schritt in der Crossmedia-Vermarktung
geht." - Nico Heymer , Christoph Kröger und Niklas Levinsohn
Nachstehend finden Sie Hintergrundinformationen zu den drei Hosts:
Nico Heymer
Nico ist leidenschaftlicher Anhänger von Eintracht Frankfurt und gemeinsam mit
Niklas Levinsohn Host des erfolgreichen Fußball-Podcasts "50+2". Als
Sportjournalist ist er regelmäßig mit Beiträgen im ZDF vertreten. Bekannt für
seine klare Haltung gegenüber Investorenmodellen im Fußball, setzt er sich offen
für die Bewahrung traditioneller Werte im Sport ein. Zuvor war Nico als
Video-Host bei OneFootball tätig.
Christoph Kröger
Christoph ist Fan des Hamburger SV und Co-Host von "Down, Set, Talk!", einem der
größten deutschsprachigen Podcasts rund um American Football. Seine Leidenschaft
für taktische Analysen und Spielverständnis zieht sich durch seine Arbeit - ob
als ehemaliger Video-Host bei OneFootball und Sport1 oder als Stimme des
Football-Podcasts. Taktik-Deep-Dives sind sein Markenzeichen.
Niklas Levinsohn
Niklas ist bekennender Fan des 1. FC Kaiserslautern - und gemeinsam mit Nico
Heymer Mitgründer und Host des populären Sport-Podcasts "50+2". Vor seiner
Podcast-Karriere arbeitete er als Redakteur und Video-Host bei OneFootball.
Neben seiner Leidenschaft für den FCK hegt Niklas große Sympathie für Athletic
Bilbao.
Ad Alliance
Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich
vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als
Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken
sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp
100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz
innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von
Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.
https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html sowie LinkedIN
(https://www.linkedin.com/company/ad-alliance/posts/?feedView=all)
Pressekontakt:
Katharina Knop
Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
T: +49 221-456-74226
katharina.knop@rtl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6096798
OTS: Ad Alliance
