Voltabox: Strategische Neuausrichtung bringt Umsatz- und Gewinnplus!

Die Voltabox AG wird künftig als Voltatron AG firmieren und hat ihren Halbjahresfinanzbericht für 2025 veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9,2 Mio. Euro aus fortgeführten Geschäftsbereichen, was einem Wachstum von 186,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg im zweiten Quartal auf 0,5 Mio. Euro, während das Konzern-EBITDA durch einmalige Sondereffekte auf rund 3,0 Mio. Euro erhöht wurde.

Die Akquisition der GMS Electronic Vertriebs GmbH wird die Ertragslage im zweiten Halbjahr verbessern und die Vermögenslage durch die Einbringung von Geschäftsanteilen stärken.

Das Unternehmen plant für 2025 einen Umsatz zwischen 23 und 26 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 1 und 1,5 Mio. Euro aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

Die Voltabox AG ist ein technologiegetriebener Anbieter von Batteriesystemen und Elektroniklösungen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Medizintechnik und industrielle Steuerungstechnik.

Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2025 - 1. Halbjahr, bei Voltabox ist am 14.08.2025.

