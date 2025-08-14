    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon anlässlich der Expansion des Online-Händlers in den US-Lebensmittelhandel auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Damit sinke die Einstiegshürde für Prime- und Nicht-Prime-Nutzer beim Kauf von Lebensmitteln bei Amazon, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Wettbewerbsintensität in der Branche werde erhöht./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 192,7EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Stephen Ju
    Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 271
    Kursziel alt: 271
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 271,00$, was eine Steigerung von +19,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon anlässlich der Expansion des Online-Händlers in den US-Lebensmittelhandel auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Damit sinke die Einstiegshürde für Prime- und …