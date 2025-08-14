UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon anlässlich der Expansion des Online-Händlers in den US-Lebensmittelhandel auf "Buy" mit einem Kursziel von 271 US-Dollar belassen. Damit sinke die Einstiegshürde für Prime- und Nicht-Prime-Nutzer beim Kauf von Lebensmitteln bei Amazon, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Wettbewerbsintensität in der Branche werde erhöht./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 192,7EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 271

Kursziel alt: 271

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

