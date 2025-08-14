UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang und der freie Barmittelzufluss aber seien stark./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 95,85EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
