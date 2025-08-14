UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Angesichts schwacher Geschäfte im Energiehandel sowie mit Solarenergie und Windkraftanlagen an Land habe das Unternehmen zwar die Markterwartungen verfehlt, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv aber schlage die Bestätigung der Jahresprognose zu Buche./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,69 % und einem Kurs von 34,22EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Wanda Serwinowska
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
