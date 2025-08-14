    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Containerreederei habe die Erwartungen der Schweizer Großbank vor allem kostenbedingt verfehlt, schrieb Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:27 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,82 % und einem Kurs von 124,3EUR auf Tradegate (14. August 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Cristian Nedelcu
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
