Börsen Update
Börsen Update Europa - 14.08. - FTSE Athex 20 stark +2,33 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.359,44 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.
Top-Werte: Vonovia +3,15 %, Rheinmetall +2,20 %, MTU Aero Engines +1,71 %
Flop-Werte: RWE -3,60 %, E.ON -2,40 %, Brenntag -1,94 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 31.164,99 PKT und steigt um +0,67 %.
Top-Werte: Talanx +5,15 %, TUI +5,14 %, TAG Immobilien +4,64 %
Flop-Werte: HelloFresh -12,44 %, ThyssenKrupp -7,69 %, Lanxess -2,41 %
Der TecDAX steht bei 3.780,58 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: Nemetschek +2,55 %, Carl Zeiss Meditec +2,20 %, TeamViewer +1,64 %
Flop-Werte: Nordex -2,36 %, Eckert & Ziegler -2,11 %, Nagarro -1,64 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.424,54 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: Ferrari +2,27 %, Rheinmetall +2,20 %, SAFRAN +1,81 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -11,03 %, Anheuser-Busch InBev -0,61 %, Münchener Rück -0,59 %
Der ATX bewegt sich bei 4.766,79 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: DO & CO +10,43 %, UNIQA Insurance Group +2,84 %, BAWAG Group +2,82 %
Flop-Werte: Wienerberger -3,42 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,33 %, Erste Group Bank -0,95 %
Der SMI bewegt sich bei 12.017,89 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,86 %, Swiss Life Holding +1,10 %, UBS Group +0,83 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,83 %, Partners Group Holding -0,76 %, Holcim -0,50 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.854,15 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: SAFRAN +1,81 %, EssilorLuxottica +1,79 %, Stellantis +1,66 %
Flop-Werte: Kering -1,49 %, ENGIE -1,04 %, Publicis Groupe -0,34 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.633,31 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,65 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,57 %, Skanska (B) +1,34 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,97 %, SSAB Registered (A) -0,69 %, Securitas Shs(B) -0,34 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.260,00 PKT und steigt um +2,33 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,52 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,06 %, Coca-Cola HBC +0,54 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,78 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,72 %
