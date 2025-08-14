    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Börsen Update

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 14.08. - FTSE Athex 20 stark +2,33 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 14.08. - FTSE Athex 20 stark +2,33 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.359,44 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.
    Top-Werte: Vonovia +3,15 %, Rheinmetall +2,20 %, MTU Aero Engines +1,71 %
    Flop-Werte: RWE -3,60 %, E.ON -2,40 %, Brenntag -1,94 %

    Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 31.164,99 PKT und steigt um +0,67 %.
    Top-Werte: Talanx +5,15 %, TUI +5,14 %, TAG Immobilien +4,64 %
    Flop-Werte: HelloFresh -12,44 %, ThyssenKrupp -7,69 %, Lanxess -2,41 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.931,59€
    Basispreis
    16,22
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.706,64€
    Basispreis
    16,30
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.780,58 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
    Top-Werte: Nemetschek +2,55 %, Carl Zeiss Meditec +2,20 %, TeamViewer +1,64 %
    Flop-Werte: Nordex -2,36 %, Eckert & Ziegler -2,11 %, Nagarro -1,64 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.424,54 PKT und steigt um +0,46 %.
    Top-Werte: Ferrari +2,27 %, Rheinmetall +2,20 %, SAFRAN +1,81 %
    Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -11,03 %, Anheuser-Busch InBev -0,61 %, Münchener Rück -0,59 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.766,79 PKT und steigt um +0,61 %.
    Top-Werte: DO & CO +10,43 %, UNIQA Insurance Group +2,84 %, BAWAG Group +2,82 %
    Flop-Werte: Wienerberger -3,42 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,33 %, Erste Group Bank -0,95 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.017,89 PKT und steigt um +0,14 %.
    Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,86 %, Swiss Life Holding +1,10 %, UBS Group +0,83 %
    Flop-Werte: Swiss Re -1,83 %, Partners Group Holding -0,76 %, Holcim -0,50 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.854,15 PKT und steigt um +0,40 %.
    Top-Werte: SAFRAN +1,81 %, EssilorLuxottica +1,79 %, Stellantis +1,66 %
    Flop-Werte: Kering -1,49 %, ENGIE -1,04 %, Publicis Groupe -0,34 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.633,31 PKT und steigt um +0,57 %.
    Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,65 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,57 %, Skanska (B) +1,34 %
    Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,97 %, SSAB Registered (A) -0,69 %, Securitas Shs(B) -0,34 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.260,00 PKT und steigt um +2,33 %.
    Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,52 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,06 %, Coca-Cola HBC +0,54 %
    Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,78 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,72 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 14.08. - FTSE Athex 20 stark +2,33 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.