Talanx Aktie startet durch - 14.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Talanx Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,15 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Talanx ist ein führender Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern mit einer starken internationalen Präsenz. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten und ist einer der größten Versicherer in Deutschland. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Allianz und Munich Re. Talanx punktet mit einer diversifizierten Produktpalette und innovativen Versicherungslösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Talanx investiert war, konnte einen Gewinn von +14,91 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Talanx Aktie damit um -3,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,82 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Talanx +42,30 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Talanx Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,36 % 1 Monat +4,82 % 3 Monate +14,91 % 1 Jahr +73,54 %

Informationen zur Talanx Aktie

Es gibt 258 Mio. Talanx Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,79 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Anleger am deutschen Markt sind am Tag vor einer Weichenstellung im Ukraine-Krieg vorsichtig optimistisch. Unterstützung kommt einmal mehr von den US-Börsen, die an diesem Donnerstag weiter freundlich und womöglich mit weiteren Rekorden erwartet …

Der Versicherungskonzern Talanx hebt nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr seine Gewinnprognose für 2025 an. Statt mehr als 2,1 Milliarden soll der Überschuss im Gesamtjahr jetzt rund 2,3 Milliarden Euro erreichen, teilte der Konzern mit der …

Talanx Aktie jetzt kaufen?

Ob die Talanx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Talanx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.